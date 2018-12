Salute | USA | giornalista repubblicana muore per influenza suina

Salute : buche sotto accusa - a Roma boom di mal di schiena da microtraumi : E’ difficile trovare un adulto che non abbia fatto i conti con il mal di schiena. Ma “se la schiena degli italiani non è messa bene, quella dei Romani ha un problema in più“. A spiegarlo all’AdnKronos Salute è Alessandro Napoli, medico del Dipartimento di Scienze radiologiche, oncologiche e anatomopatologiche dell’Università Sapienza di Roma, che chiama in causa le buche. Tornate protagoniste sui giornali, dopo ...

Problemi di Salute per Ornella Muti : disdice a Ragusa : La famosa attrice Ornella Muti oggi non potrà andare in scena a Ragusa per Teatro in Primo Piano per Problemi di salute, postumi di broncopolmonite

Salute : pubertà precoce tra le ragazze - cosmetici sotto accusa : Una ricerca dell’università de Berkeley, pubblicata su “Human Reproduction” ha rilevato un aumento dei casi di pubertà precoce tra le ragazze, che potrebbe essere addebitabile a cosmetici e prodotti d’igiene, come creme, make up, saponi, dentifricio. I ricercatori hanno utilizzato i dati raccolti in un vasto studio di valutazione della Salute delle mamme e dei bambini di Salinas, in California (studio Chamacos) e hanno ...

Sanità e assicurazioni - sconti in cambio di dati sensibili : dagli Usa arriva la polizza Salute con la scatola nera : Una delle più importanti compagnie assicurative americane, la John Hancock, ha introdotto un optional sorprendente per chi acquista le sue polizze sanitarie. Consiste in un trattamento di favore per i clienti disposti a farsi controllare, giorno dopo giorno, le condizioni di salute attraverso speciali app e appositi smartwatch, cioè orologini in grado di monitorare in tempo reale i dati vitali di un soggetto. Funzionerà, più o meno, così: il ...

Salute - l’indagine : disturbi psicologici e sessuali i principali timori nella menopausa : Ansia, irritabilità e depressione. Sono questi i disturbi della menopausa che più preoccupano le donne, molto più della fine dell’età fertile che comporta questa fase della vita. Secondo una ricerca condotta da Rodolfo Milani del Centro medico Lazzaro Spallanzani di Reggio Emilia, infatti, i sintomi psicologici della menopausa preoccupano ben il 71,1% delle donne intervistate, seguiti a ruota da problemi che compromettono la vita ...

Palermo - assenteismo all'assessorato alla Salute : 42 furbetti del cartellino sotto accusa : 'furbetti del cartellino' all'assessorato alla Salute della Regione Sicilia a Palemo . A finire sotto accusa sono stati 42 dipendenti dell'assessorato Regionale che, a vario titolo, risponderanno dei ...

L’allarme degli esperti : “Le malattie reumatiche causano ansia e depressione - lo stato di Salute generale peggiora sensibilmente” : “Il 65% delle donne e il 59% degli uomini che convivono con una malattia reumatica devono fare i conti anche con ansia e depressione, spesso conseguenze del dolore quotidiano“. A lanciare l’allarme è Antonella Celano, presidente di Apmar (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare), intervenendo a Rimini al 55esimo congresso nazionale della Società italiana di reumatologia (Sir). Secondo quanto emerso ...

VIRUS SIMIL-POLIO A PAVIA : RICOVERATO BAMBINO DI 6 ANNI/ Le condizioni di Salute - negli Usa già 90 casi - IlSussidiario.net : VIRUS SIMIL-POLIO a PAVIA: un BAMBINO di 6 ANNI è stato RICOVERATO al Policlinico San Matteo. Sospetto contagio per infezione da enteroVIRUS D68 , EV-D68, .

Usare lo smartphone al bagno può nuocere alla Salute : Lo smartphone è di certo lo strumento che, ormai, in molti usano più di frequente. Questo oggetto ha occupato così tanti spazi nella quotidianità di chiunque da destare addirittura delle polemiche. Per molti è diventato leggi di più...

Salute - esperti : usare bene gli antibiotici o la mortalità infantile potrebbe salire al 20% : “L’uso inappropriato degli antibiotici negli uomini e negli animali”, parallelamente alla “mancanza di nuove molecole dotate di attività antibatterica messe a disposizione dei medici ambulatoriali, stanno rendendo sempre più concreto e attuale il drammatico problema delle resistenze batteriche che mettono sempre più a rischio l’efficacia degli antibiotici, al punto da prevedere un possibile ritorno all’era ...

Mai sottovalutare le apnee notturne : causano gravi danni alla Salute come ictus e infarti - ecco come curarle : La sindrome delle apnee notturne, la cui definizione scientifica è Sindrome delle apnee Ostruttive del Sonno (OSAS), è una patologia cronica molto diffusa che causa ripetute interruzioni dell’attività respiratoria mentre si dorme. Queste interruzioni causano il risveglio frequente del soggetto che ne è affetto e nonostante questi risvegli durino pochi secondi, tanto che ha volte chi ne soffre non se ne ricorda nemmeno, possono verificarsi anche ...

Allatta la figlia di 9 anni e viene accusata di pedofilia. Ma lei : "Fa bene alla Salute" : Ha deciso di continuare ad allattare al seno la figlia di nove anni, cosa da aiutarla a rafforzare le difese immunitarie. È la storia di una donna e mamma inglese di 50 anni, che si dice convinta del fatto che il latte materno serva a prevenire diverse malattia. Motiva per il quale non ha alcuna intenzione di smettere.Insomma, la signora britannica è un'accanita fan del cosiddetto svezzamento naturale che vuole che le madri continuino ad ...

Ipotizzata la probabile causa dei problemi di Salute di Johnny Depp : Preoccupazione per Johnny Depp. Le abitudini rilassanti dell'attore, infatti, potrebbero essere causa di gravi danni cognitivi e cerebrali. A ricostruire la notizia è il Daily Mail. Recentemente, l'attore aveva dichiarato di essere abituato a fare la sauna regolando il termostato a 1000 gradi Fahrenheit (circa 537 gradi Celsius). Un rapporto medico è giunto a suggerire che le ultime apparizioni di Johnny Depp, in cui non è ...

Possiamo davvero usare lo smartphone per “leggere” la nostra Salute mentale? : (Foto via Pixabay) Si chiama Mindstrong, è un’app, e sta facendo un gran parlare di sé. In buona parte perché tra i suoi ideatori figura Tom Insel, psichiatra a capo del National Institute of Mental Health per 13 anni, successivamente inglobato in Verily di Alphabet (ex Google Life Science). Non esattamente un signor nessuno ecco. Insel e i colleghi dietro a Mindstrong sono convinti che la loro app potrebbe rivoluzionare il trattamento ...