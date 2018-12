Sala | addio bivacchi | pronto il progetto per recintare il pozzo del Leoncino

Addio Giovanni Martorana - l’attore de ‘I cento passi’ morto per eSalazioni di una stufa : Giovanni Martorana, attore palermitano di 53 anni, è stato trovato morto nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale (Pa). Il decesso è avvenuto a causa delle esalazioni di una stufa a legna rimasta accesa mentre l’uomo dormiva. Secondo quanto riferiscono alcuni amici, avrebbe provato a raggiungere la porta di casa, dietro la quale è stato trovato senza vita. Chi era Giovanni Martorana Martorana era conosciuto con il soprannome ...

Stefano Sala dopo il reality e l'addio a Benedetta : 'Perdere Dasha mi farebbe impazzire' : Stefano Sala, tra i protagonisti più discussi di questa terza edizione del Grande Fratello Vip, continua a tenere banco sulle varie riviste di gossip per la sua tormentata storia d'amore con la bellissima modella Dasha e per il flirt che è nato all'interno della casa di Cinecittà con la sexy Benedetta Mazza con la quale c'è stato un timido approccio che stava per sfociare in qualcos'altro. In queste ore, però, intervistato dal portale ...

Stefano Sala sceglie Benedetta Mazza e dice addio a Dasha Dereviankina? : Stefano Sala dimentica Dasha? Con Benedetta Mazza sempre più intimi In questi giorni Stefano Sala è apparso molto preoccupato e sottotono al Grande Fratello Vip e non è difficile intuirne il motivo. Tra due settimane, la terza edizione del reality più spiato d’Italia volgerà al termine e tutti i concorrenti dovranno fare i conti con la realtà, come Stefano che affronterà la sua complessa situazione familiare. In più occasioni, infatti, ...

Ilenia Pastorelli - core de Roma : "Ma non perdono l'addio di Salah" : Lo sport in questo senso ti prepara alla vita, capisci che per raggiungere un obiettivo devi sudare'. E oggi che cosa fa per tenersi in forma? 'Niente! L'ultima cosa che ho fatto è stata la pole ...

Cina - addio super ingaggi : fissato tetto Salariale per i giocatori nel 2019 : addio super ingaggi: cambia il calcio cinese. Dopo le spese pazze effettuate dai club della Chinese super League negli ultimi anni, la Federazione ha deciso che dal 2019 verranno introdotte una serie ...