Rugby – Secondo derby italiano | Zebre fermate dal Benetton anche a Treviso

Rugby - Pro14 2019 : Benetton-Zebre - atto secondo. I trevigiani vogliono continuare la marcia verso il terzo posto : Domani alle ore 15.00 a Monigo andrà in scena il secondo derby stagionale di Pro14 tra Benetton e Zebre, dopo che la sfida giocata a Parma nella scorsa settimana si è conclusa per 8-10 in favore dei trevigiani. Il Benetton punta ad avvicinare il terzo posto della Conference B, occupato dagli Scarlets ed ora distante appena tre punti, mentre le Zebre vorrebbero provare ad abbandonare l’ultimo posto della Conference A, dato che i sudafricani ...

Rugby : l'Amatori Alghero perde partita e secondo posto : Per la cronaca, la gara si chiusa a favore dei laziali per un punto, 21-20, così come accaduto al termine dei primi 40'. Ad aprire le marcature già dal primo minuto ci pensano i padroni di casa con ...

L’Italia di Rugby ha battuto 28-17 la Georgia nel secondo test match autunnale : La Nazionale maschile di rugby ha vinto 28-17 contro la Georgia a Firenze nel secondo test match dei quattro in programma questo novembre. Era una partita particolarmente significativa perché l’Italia veniva da una pesante sconfitta contro l’Irlanda e la Georgia

Il Golfo dei Poeti Rugby Club strapazza il Cuspo e mantiene il secondo posto : La Spezia - Domenica da dimenticare per i ragazzi del CUS Piemonte Orientale, che nonostante l'impegno profuso per tutti gli 80' tornano a casa con un pesante 49-0 frutto di una partita impeccabile da ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018-2019 : calo nel secondo tempo e sconfitta con l’Ulster per la Benetton Treviso : Ottava giornata per il Guinness Pro 14 2018-2019, turno davvero difficile vista la concomitanza dell’apertura dei Test Match di novembre che vede le varie franchigie private di alcuni pezzi importanti della rosa. Discorso che può esser sicuramente fatto per la Benetton Treviso che a Monigo non riesce a compiere l’impresa (solo sfiorata) di battere l’Ulster: la compagine irlandese si impone a domicilio per 15-10. Padroni di ...