Roma | rissa tra 3 donne durante la cena di Natale | si contendevano un uomo | arrestate

Roma Termini - spari in aria per sedare una rissa : agente ferito : Una violenta lite ha spinto i poliziotti ad intervenire poco fuori dalla stazione di Roma Termini e quando hanno visto che la situazione era ingestibile uno di loro ha esploso alcuni colpi in ariaSono stati momenti di panico per tutti quelli che questa mattina si sono trovati a transitare per Piazza dei Cinquecento a Roma, infatti per sedare una violenta rissa un agente ha deciso di sparare alcuni colpi di pistola in aria con la propria arma ...