Rocky Balboa Su Rai Movie il film con Sylvester Stallone attore e produttore | oggi | 29

Boxe - Sylvester Stallone annuncia l’addio a Balboa : “Tutto finisce - ma Rocky non morirà mai” : Sylvester Stallone ha annunciato l’addio a Rocky Balboa, uno dei personaggi cinematografici più famosi della storia, nonché diventato un simbolo dell’intero mondo della Boxe. L’attore 72enne, dopo aver interpretato per otto volte il mitico pugile, farà quindi la sua ultima apparizione in Creed II, che uscirà nei cinema italiani il prossimo 24 gennaio. Queste il messaggio di Stallone su Instagram: “Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno ...