Rivista USA deride avvertimenti occidentali alla Russia in Mar Nero

USA - fiducia consumatori Michigan Rivista al rialzo : Cresce la fiducia dei consumatori statunitensi , secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva. Nel mese di dicembre, l'indice sul consumer ...

Messaggero di Sant’Antonio - così chiude la Rivista cattolica più diffusa al mondo : “Decisione obbligata - perdite consistenti” : “Sant’Antonio, che riusciva a parlare al cuore degli uomini, sarebbe probabilmente triste come siamo noi per come si sviluppano le cose di questo mondo. Ma purtroppo abbiamo dovuto prendere questa decisione”. Padre Giancarlo Zamengo è direttore generale del gruppo editoriale che ruota attorno alla basilica del Santo a Padova che ha annunciato la chiusura della redazione (8 giornalisti) dei mensili Messaggero di Sant’Antonio e ...

Milano. Una mostra diffusa racconta gli 80 anni della Rivista “Corrente” : Si sono aperte, in occasione dell’ottantesimo anniversario della fondazione della rivista “Corrente”, tre esposizioni in diversi luoghi della cultura milanese. Negli

USA - fiducia consumatori Michigan Rivista al ribasso : In contrazione oltre le stime la fiducia dei consumatori statunitensi, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Università del Michigan, che ha pubblicato la stima definitiva rivista al ribasso ...

Pfas Veneto - Rivista scientifica : “Composti perfluorati causano infertilità e tumori” : I famigerati Pfas, composti perfluorati che hanno inquinato la falda e gli acquedotti del Veneto, costituiscono un grave danno per la salute. In particolare, con la loro azione sull’organismo interferiscono con gli ormoni, determinando infertilità, sviluppo non regolare dell’apparato genitale maschile e tumori. A sostenerlo non sono i comitati che si stanno battendo da alcuni anni contro un inquinamento che pare originato ...

Sanzioni Iran - ministero esteri russo : la politica USA va Rivista - : ...degli esteri russo ha ricordato che la politica di pressione sull'Iran non ha portato i risultati sperati e ha invitato Washington ad abbandonare i tentativi di influenzare la situazione politica ...