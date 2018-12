Ricerca | nelle argille futura arma contro batteri killer

Un Ricerca tore ISPRA tra i 185 scienziati di materie ambientali più citati nelle pubblicazioni degli ultimi 10 anni : Si tratta del dott. Piero Genovesi, incluso, per la materia ambientale e con un altro italiano, nel prestigioso elenco 2018 che riporta i ricercatori del mondo più citati di Clarivate Analytics, che comprende circa 6000 scienziati considerati più influenti al mondo, identificati in base ad un’analisi delle loro pubblicazioni degli ultimi dieci anni . L’elenco riconosce i principali ricercatori in 21 settori delle scienze e delle scienze sociali ...

Energia : accordo AGSM-ENEA per Ricerca e brevetti nelle rinnovabili : L’Energia è carburante per lo sviluppo industriale: questo storico dato è sottolineato dall’accordo tra la multiutility Agsm ed Enea, Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’Energia e lo sviluppo economico sostenibile. Il fine della strategica intesa è far nascere progetti di ricerca, competenze e brevetti per: la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di Energia da fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico. L’accordo è ...