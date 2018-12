Reti mobili | il 4G in Italia viaggia al massimo a 30Mbps

Chrome potrebbe utilizzare la previsione delle pagine web su Reti mobili - intanto introduce le notifiche multimediali in incognito : Chrome potrebbe presto utilizzare la previsione delle pagine web su reti mobili e Chrome 72 beta introduce le notifiche multimediali in incognito. Chrome 72 beta introduce un aggiornamento notevole per Chrome OS che avvia l'aggiornamento dei Chromebook su Android 9 Pie e presenta un Assistente Google nativo. L'articolo Chrome potrebbe utilizzare la previsione delle pagine web su reti mobili, intanto introduce le notifiche multimediali in ...