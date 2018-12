Residenze per studenti fuorisede A Napoli c' è posto solo per il 2 | 7%

La Toscana delle Residenze : cultura per la comunità e i territori. Analisi del triennio 2016/18 Prospettive progettuali. : 7058 è il numero di repliche degli spettacoli prodotti, 2407 il numero degli spettacoli prodotti in sede e 2997 degli spettacoli ospitati inoltre 327 sono le attività di ospitalità in collaborazione. ...