Reggio Calabria | condannato a 3 anni e mezzo per stalking incendia il garage dell’ex

110 anni fa il Terremoto di Messina e Reggio Calabria che sconvolse l'Italia e il mondo : In molte città e paesi del regno, nelle prime settimane del 1909, furono organizzate le cosiddette 'passeggiate di beneficenza' , raccolte itineranti di fondi, , lotterie, spettacoli teatrali per ...

Accadde oggi - 28 Dicembre 1908-2018 : 110 anni fa il catastrofico terremoto tsunami di Messina e Reggio Calabria : Una scossa sismica durata “appena” 37 o 40 secondi, divisa in tre fasi distinte, alle ore 5:20:27 locali pari a 7,1 della scala Richter (11° grado della scala Mercalli), seguito dopo circa cinque o dieci minuti da un maremoto le cui onde sulla costa calabrese raggiunsero un altezza massima oscillante tra i 6 e gli 11 metri circa nel tratto da Gallico Marina a Lazzaro, con un massimo all’incirca di 13 metri a Pellaro; un numero di ...

“Medicina al Plasma : dalle Stelle al Corpo umano” : domani la conferenza al Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria : Giovedì 27 dicembre ore 21 presso il Planetarium Pythagoras di Reggio Calabria il Dott. Gianluca De Masi, fisico ricercatore presso Consorzio RFX di Padova e Università degli studi Magna Græcia di Catanzaro, illustrerà le principali caratteristiche della Medicina al Plasma in un percorso che dalle Stelle porta alla cura innovativa di alcune patologie molto comuni. La Medicina al Plasma è una disciplina scientifica che si è sviluppata ...

Reggio Calabria - cade da trattore guidato dal padre : muore bimbo di 7 anni : Era andato con suo padre a raccogliere la legna. Di ritorno a casa, però, è caduto dal trattore, ha battuto la testa contro un muro di cinta ed morto sul colpo. Prima di mezzogiorno, la tragedia è avvenuta nella periferia di Bovalino, in provincia di Reggio Calabria. A perdere la vita un bambino di 7 anni, Leonardo, che aveva approfittato del giorno di festa per accompagnare il padre in un terreno di proprietà della famiglia. L’incidente è ...

Da Reggio Calabria all'Antartide : un Natale speciale per la biologa reggina Carmen Rizzo : Carmen, biologa precaria dell'Università di Messina, è stata selezionata per far parte del team in partenza per l'Antartide, il continente interamente riservato alla scienza. La giovane biologa farà ...

