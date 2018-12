Razzismo | l' Uefa bacchetta l' Italia ' Koulibaly | non applicato protocollo anti-razzismo'

La Uefa : «Inter-Napoli andava sospesa - non rispettato il protocollo anti-Razzismo» : Applausi per la squalifica di San Siro Su Inter-Napoli e sulla gestione della gara è arrivata la condanna della Uefa e della Federazione internazionale calciatori professionisti (FifPro). Uefa e FifPro hanno emesso un duro comunicato: FIFPro e Uefa condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del giocatore del Napoli Kalidou Koulibaly dello scorso mercoledì durante la gara di campionato in casa dell’FC Internazionale a ...

Insulti a Koulibaly - l'Uefa : "Non rispettato protocollo antiRazzismo" - : Le due organizzazioni in un comunicato condannano gli ululati rivolti al difensore durante Inter-Napoli. Ma sostengono i provvedimenti presi dalle autorità calcistiche italiane e invocano "tolleranza ...

Insulti a Koulibaly - l'Uefa : “Non rispettato protocollo antiRazzismo” : Insulti a Koulibaly, l'Uefa: “Non rispettato protocollo antirazzismo” Le due organizzazioni in un comunicato condannano gli ululati rivolti al difensore durante Inter-Napoli. Ma sostengono i provvedimenti presi dalle autorità calcistiche italiane e invocano "tolleranza zero" Parole chiave: ...

Caso Koulibaly - l'Uefa prende posizione : 'Mancato rispetto del protocollo antiRazzismo' : ROMA - Anche l' Uefa prende posizione sui cori razzisti nei confronti di Koulibaly durante Inter-Napoli del 26 dicembre. 'FIFPro e UEFA condannano congiuntamente le offese razziste nei confronti del ...

La Uefa sui cori contro Koulibaly : 'Non rispettato il protocollo anti-Razzismo' : FIFPro e Uefa sostengono le autorità calcistiche italiane in qualsiasi ulteriore misura che sarà presa per contrastare il razzismo negli stadi, per cui FIFPro e Uefa hanno una politica di tolleranza ...

Napoli - ricorso per le squalifiche di Koulibaly e Insigne. La Uefa : 'Violato protocollo antiRazzismo' : Perché SIAMO TUTTI Koulibaly ! Con un post sul social, anche il portiere del Chievo, Stefano Sorrentino , si schiera dalla parte del difensore come hanno fatto altri esponenti del mondo dello sport. ...

Koulibaly - l'Uefa : 'Non rispettato il protocollo antiRazzismo' : La Uefa e la Federazione internazionale dei calciatori professionisti , FIFPro, condannano i 'buuù a Koulibaly , in Inter-Napoli: si dicono 'molto preoccupate per questo inaccettabile incidente ...

Uefa : 'Non rispettato protocollo anti Razzismo - applausi per le sanzioni all'Inter. Ora politica di tolleranza zero' : FIFPro e Uefa sostengono le autorità calcistiche italiane in qualsiasi ulteriore misura che sarà presa per contrastare il razzismo negli stadi, per cui FIFPro e Uefa hanno una politica di tolleranza ...

Koulibaly - l'Uefa : 'Non rispettato il protocollo antiRazzismo' : Le organizzazioni 'applaudono alle immediate azioni intraprese dalle autorità calcistiche italiane' e 'le sostengono in ulteriori misure adottate per una politica di tolleranza zero'.