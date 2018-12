Rai | The Voice of Italy costerà 1 milione di euro a puntata | il governo come spiega

“The Good Doctor” trasloca su Raidue e riparte dall’inizio. : The Good Doctor è stato il telefilm rivelazione dell’estate 2018. Andato in onda nei mesi estivi su Raiuno, ha ottenuto ascolti eccezionali, con punte anche del 30% di share. Una buona notizia per i tanti fan è che per vedere la seconda serie del telefilm non dovranno aspettare la prossima estate ma lo possono fare […] L'articolo “The Good Doctor” trasloca su Raidue e riparte dall’inizio. sembra essere il primo su ...

The Good Doctor : trama - curiosità e anticipazioni sul dottore autistico come Rain Man e infallibile come House : Dagli autori di Dr House, arriva un altro medico in camice bianco con gravi casi da risolvere che Rai 2 ripropone in prima serata dal 28 dicembre: The Good Doctor dove il medico è un Rain Man che applica il suo genio come chirurgo. Straordinario successo per la ABC e per la Rai (la prima puntata ha raccolto oltre 5 milioni di telespettatori) la serie racconta le vicende di Shaun Murphy (interpretato da Freddie Highmore star di Bates Motel ma ...

Programmi TV di stasera - venerdì 28 dicembre 2018. Su Rai2 The Good Doctor : The Good Doctor Rai1, ore 21.25: Mary Poppins Film del 1964 di Robert Stevenson con Arthur Malet, Julie Andrews, David Tomlinson, Reginald Owen, Dick Van Dyke. Trama: Londra, fine Ottocento. Un uomo esigente non riesce a trovare governanti adatte ai propri figli. In risposta a un’insolita convocazione, scende dal cielo Mary Poppins, governante che vola sospesa al suo ombrello parlante. In una settimana semina scompiglio e gioia in ...

The Good Doctor su Rai 2 dove vedere le puntate in tv e streaming : THE Good Doctor RAI 2 dove vedere. Dal 28 dicembre 2018 torna su Rai 2 la serie tv americana che racconta le vicende di Shaun Murphy, un giovane chirurgo autistico con la Sindrome del Savant. Ecco di seguito dove vedere le puntate in tv, streaming e replica. SCOPRI TUTTO SU #THEGoodDoctor The Good Doctor Rai 2 dove vedere le puntate in tv e replica La serie tv The Good Doctor andrà in onda in prima serata su Rai 2 il venerdì sera ...

The Good Doctor sbarca su Rai2 dal 28 dicembre : Freddie Highmore torna con i primi episodi in attesa della seconda stagione : La serie campione di ascolti di questo "inizio" di stagione su Rai1 torna in onda da oggi, 28 dicembre, ma su Rai2 con i primi episodi in replica. Freddie Highmore e The Good Doctor sono tra le scelte del prime time di questa sera e, sicuramente, il pubblico potrebbe regalare loro un altro boom di ascolti. Approfittando del periodo off del Natale, mamma Rai ha deciso di impegnare la serata del venerdì proprio con il mitico dottore che ha ...

The Good Doctor torna in tv : su Rai Due le puntate della prima stagione : The Good Doctor sulla Rai: replica della prima stagione su Rai 2 Dopo il successo della scorsa estate, The Good Doctor torna in tv. La serie tv con protagonista Freddie Highmore sbarca su Rai Due con le repliche della prima stagione. Si parte venerdì 28 dicembre, a partire dalle ore 21.25, con i primi tre episodi. […] L'articolo The Good Doctor torna in tv: su Rai Due le puntate della prima stagione proviene da Gossip e Tv.

I Retroscena di Blogo : The good doctor e l'approdo su Rai2 : Dunque The good doctor passa sulla seconda rete Rai e però, secondo quanto apprende TvBlog, di scippo non si tratta, ma praticamente di un ritorno a casa. Il telefilm che vede protagonista il bel Freddie Highmore infatti fu acquistato dalla seconda rete della Rai e poi in un secondo tempo, prima ancora che uscisse dalla culla, fu affidato alle calde e confortevoli braccia della sorella maggiore, ovvero Rai1, che l'ha svezzato, cresciuto ...

The Quiet Man : Square Enix pubblica un tRailer con i commenti a dir poco negativi della stampa specializzata : Square Enix, contro ogni previsione, ha deciso di pubblicare un "Accolade trailer" per il suo The Quiet Man. Sì, avete letto bene, la compagnia ha condiviso un trailer con i "riconoscimenti" della stampa specializzata, nonostante il gioco non sia stato accolto in modo positivo.Pochi giorni fa, vi abbiamo riportato la classifica dei peggiori titoli di questo 2018 di Metacritic e, in prima posizione, figurava proprio The Quiet Man. Nonostante ...

Metro TheCity - mostra al MANN prorogata al 4 febbRaio 2019. : Il risultato è la perfetta commistione tra arte e scienza che rende unico questo ambiente Metropolitano in un ambiente urbano già intrinsecamente unico ", ha affermato Andy Barr, Amministratore ...

The Best Exotic Marigold Hotel : trama - cast e tRailer del film | 19 dicembre : The Best Exotic Marigold Hotel è il film che Rai Movie propone per la sua prima serata di oggi, 19 dicembre 2018. Andrà in onda dalle 21.10 circa ed è una commedia drammatica diretta da John Madden. I protagonisti sono Judi Dench, Dev Patel e Bill Nighy. La storia è inoltre basata sul romanzo scritto da Debora Moggach, dal titolo Mio suocero, il gin e il succo di mango. Prima di immergerci nella visione, scopriamo qualcosa di più su The Best ...

Torna The Voice of Italy su Rai2 con una nuova conduzione : le ultime indiscrezioni : The Voice of Italy su Rai2 è confermato. Il talent a 4 coach è pronto a Tornare sul piccolo schermo con un turn over senza precedenti, che vede in lizza il nome di Simona Ventura dopo l'unica esperienza di Costantino della Gherardesca nella quinta edizione del programma. L'indiscrezione riportata da Blogo parla di trattative in corso per l'assegnazione della conduzione a Simona Ventura, anche se non esiste un accordo formale tra le due parti ...

Shadow of the Tomb Raider : disponibile il secondo DLC "The Pillar" : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics annunciano "The Pillar", la seconda di sette nuove avventure aggiuntive per Shadow of the Tomb Raider ora disponibile. Pubblicato come download gratuito per tutti i possessori del Season Pass e venduta separatamente, "The Pillar" è disponibile per Xbox One (inclusa Xbox One X), PlayStation 4 e PC Windows/Steam. In "The Pillar" i giocatori affronteranno la nuova Tomba sfida, nota come il Sentiero di ...

Shadow of the Tomb Raider : Disponibile il DLC “The Pillar” : Square Enix, Eidos-Montréal e Crystal Dynamics sono fieri di annunciare “The Pillar”, la seconda di sette nuove avventure aggiuntive per Shadow of the Tomb Raider ora Disponibile. Shadow of the Tomb Raider si espande con The Pillar Pubblicata come download gratuito per tutti i possessori del Season Pass e venduta separatamente, “The Pillar” è Disponibile per Xbox One (inclusa Xbox One X), PlayStation ...

Temptation Island Vip - Simona Ventura sarà la conduttrice. E torna in Rai alla guida di 'The Voice' : Simona Ventura torna in tv . In esclusiva su Chi in edicola da mercoledì 19 dicembre tutte le novità sul futuro di Simona Ventura: corteggiata da Mediaset, ma voluta anche dal direttore di Raidue ...