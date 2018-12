Ragusa | il bilancio 2018 dell' Arma dei Carabinieri

Ragusa Csen : il bilancio 2018 : Conviviale natalizia per i dirigenti e i responsabili di settore del comitato provinciale Csen di Ragusa, il presidente Cassisi: il 2018? un anno ricc

Bilancio della Polstrada di Ragusa - in aumento alcol e droga : Tempo di bilanci per la Polizia stradale di Ragusa che, a pochi giorni dalla fine dell'anno, elenca i risultati ottenuti su tutto il territorio provinciale. In aumento rispetto allo scorso anno, gli ...

Bilancio della Polstrada di Ragusa - in aumento alcol e droga : Si avvicina la fine dell'anno e per la Polstrada di Ragusa è già tempi di bilanci. In aumento le persone sorprese alla guida ubriache

Ragusa - alcol e droga : il bilancio della Polizia : La Polizia di Ragusa presenta il bilancio dei controlli per il 2018 e non solo e i dati per uso di alcol e droga. Continuano i controlli per Natale.