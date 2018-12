Ragazza 29enne si fa praticare un filler da un’estetista durante un botox party e il

ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 dicembre 2018) Si chiama Rachael Knappier ha 29 anni e arriva da Leicestershire, nel Regno Unito. La sua storia, come lei stessa ha detto, può essere un monito per tante ragazze sulla necessità di rivolgersi a medici esperti per qualsiasi ritocco di chirurgia estetica. Rachel si trovava a una casa di un amico quando un’estetista, dopo averle praticato iniezioni disulla fronte, le ha proposto di correggere con unun piccolo inestetismo, simile a un grumo, che la giovane aveva sulle labbra. Secondo quanto riportato dalla Bbc, laha accettato perché vedeva in quella imperfezione il suo punto debole.Solo che quando Rachel è tornata a casa si è accorta che le sue labbra stavano diventando enormi ed è subito corsa al pronto soccorso dove però le hanno solo detto che non si trovava in pericolo di vita e che non potevano fare niente per “sciogliere” il ...