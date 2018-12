Quirinale | Mattarella premia 33 cittadini per atti di eroismo quotidiano

Quirinale - Mattarella premia 33 cittadini per atti eroismo : Roma, 29 dic., askanews, - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella ha conferito, motu proprio, trentatré onorificenze al Merito della Repubblica italiana a cittadine e cittadini che si sono ...

Quirinale - Mattarella premia 33 cittadini per atti di eroismo : Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , ha conferito, motu proprio, trentatré onorificenze al Merito della Repubblica Italiana a cittadine e cittadini che si sono distinti per atti di ...

Giuseppe Conte e Sergio Mattarella - Dagospia e il retroscena sul 'partito del Quirinale ' : 'Finalmente...' : Il virgolettato di Dagospia è attribuito a Sergio Mattarella , o perlomeno a fonti del Quirinale: 'Finalmente a Palazzo Chigi abbiamo un premier che ha trovato un suo spazio di manovra politica'. Il passaggio è clamoroso, perché sarebbe successivo alla trattativa sulla manovra che ha visto Giuseppe Conte piegare la resistenza di Matteo Salvini e Luigi Di Maio , come auspicato in ...

Mattarella riceve al Quirinale delegazione del quotidiano Avvenire : Agenzia Vista, Roma, 29 novembre 2018 Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella , riceve al Quirinale una delegazione del quotidiano ' Avvenire ' guidata dal direttore Marco Tarquinio in ...

Sergio Mattarella - il retroscena su Di Maio in ginocchio al Quirinale : 'Cosa è successo giovedì scorso' : Con la pazienza di Giobbe, Mattarella ha dovuto spiegargli che la guerra contro Bruxelles non avrebbe portato a niente di buono e che, insomma, almeno la carta politica poteva giocarsela, per esempio ...