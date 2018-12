optimaitalia

Quanto è vera la rivoluzione Iliad Italia a fine 2018, la copertura Vodafone e TIM un lontano miraggio

(Di sabato 29 dicembre 2018)Fupernella seconda parte del? Senza attendere i posteri per l'ardua sentenza, possiamo commentare i risultati del quarto operatoreno, anche sulla base di due ultime inchieste dell'associazione dei consumatori Altroconsumo. Quest'ultima sottolinea la portata innovativa del brand da una parte ma non può fare a meno di far notare la grande pecca dell'ultimo arrivato nella telefonia mobile nostrana per la, soprattutto rispetto ae TIM, un po' meno per Wind Tre.Ancor prima dell'Inchiesta Altroconsumo, avevamo sottolineato sulle pagine di OptiMagazine i 3 principali punti di debolezza del brand. L'associazione dei consumatori, come segnalato pure su UniversoFree, non può non confermare come l'avvento diappunto abbia fato la differenza portando con se un'ondata di risparmi per le tasche deglini e anche maggiore ...