Psg | Allan è l’obiettivo per gennaio | 80 milioni per convincere il Napoli

Rabiot verso Barcellona : super offerte del Psg per Allan e del Napoli per Barella : Che, sempre secondo il Corriere dello Sport , a sua volta si butterebbe su Barella proponendo al Cagliari 20 milioni più Rog e Ounas.

Napoli : il Psg vuole subito Allan : Rabiot è in scadenza di contratto a giugno e si è già accordato con il Barcellona, così il Paris Saint-Germain cerca un centrocampista sul mercato di gennaio . Secondo il Corriere dello Sport , Tuchel vuole subito il brasiliano Allan e dalla Francia sono già partiti i primi contatti con il direttore sportivo Giuntoli per cercare di accontentare l'allenatore tedesco. Il Napoli resiste,...

Allan protagonista assoluto contro il Psg : voti altissimi per il brasiliano : Ha strappato applausi unanimi la gara di Allan contro il PSG nella notte di Champions: ecco il giudizio del Corriere dello Sport: Allan 8. Percorre chilometri, dà strappi in fase passiva e attiva, sul gol legge tardi bernat ma fa cose che umani non possono permettersi. Il San Paolo è in delirio per lui.

Psg-Napoli 1-1 - pagelle / Primi nel girone della morte. Allan - KK e Callejon sovrumani : OSPINA. Incredulo e incolpevole quando a tempo scadutissimo, non scaduto, viene trapanato dal piedone scostumato di Bernat, gregario difensore della squadra più offensiva dell’orbe terracqueo. Ben protetto dal suo pigiamone verde, Ospina trascorre tutto sommato una serata tranquilla, con un’unica macchia: non azzecca un rilancio che sia uno. Né garellate, quindi, né reinate – 6 Le poche parate che porta a casa sono quasi in fotocopia: prende la ...