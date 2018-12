Protesta dei gilet gialli all' Aja | scontri tra manifestanti e polizia

Berlusconi adesso lancia Protesta dei gilet azzurri : "Basta tasse ai cittadini" : Anche in Italia, come succede in Francia ormai da mesi, scenderanno in piazza i gilet. Ma non gialli, bensì azzurri, quelli di Forza Italia, che occuperanno le piazze italiane a partire da gennaio per protestare contro il governo e le misure contenute nella manovra. Incassato già il primo battesimo, con la protesta messa in atto in Aula della Camera prima del voto di fiducia e replicata poi all'esterno, davanti Montecitorio, i gilet azzurri si ...

Muore in carcere malato cronico : per tre volte aveva chiesto i domiciliari. Scoppia la Protesta dei detenuti : Il pubblico ministero Antonio Mariotti, riferisce la cronaca lucchese della Nazione, ha aperto un fascicolo d'inchiesta contro ignoti e ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo che, da tempo, era ...

Manovra - la Protesta dei pensionati : 'Basta usarci come bancomat' : pensionati in piazza in tutta Italia per protestare contro la decisione del governo di rimettere mano alla rivalutazione delle pensioni , con il blocco dell'adeguamento degli assegni , a partire da 1.

Manovra - la Protesta dei familiari 'Nessuna misura per le vittime dell amianto e delle stragi' : ROMA - Nulla per le vittime dell'amianto. Nulla per quelle del terrorismo. I familiari non ci stanno e, attraverso le associazioni, attaccano la prima Manovra del governo gialloverde ormai al rush ...

Conte difende i tagli all'editoria : "Non sono contro la libertà ma un invito a stare sul mercato". Protesta sul balcone dei cronisti Askanews : "sono tra quelli che seguivano la vostra rassegna stampa, i dibattiti e i convegni". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della tradizionale conferenza stampa di fine anno rispondendo a Radio Radicale sul taglio dei fondi. "E' un sacrificio imposto a tutti quanti, c'è da parte del governo una sensibilità, di sollecitare le imprese editoriali a stare sul mercato. Una casa editrice mi chiese di dirigere ...

Autostrade - in arrivo aumenti pedaggio su A24 e A25 : trattativa in corso - Protesta dei sindaci di Lazio e Abruzzo : Proseguirà a oltranza la trattativa tra il ministero dei Trasporti e Strada dei Parchi Spa, la concessionaria delle Autostrade laziali e abruzzesi A24 e A25, Roma-L'Aquila-Teramo e Torano-Pescara,, ...

Autostrade - in arrivo aumenti pedaggio su A24 e A25 : trattativa in corso - Protesta dei sindaci di Lazio e Abruzzo : La tariffa dovrebbe crescere dall'1 gennaio di circa il 19%, quota finora congelata dalla concessionaria. Confronto a oltranza al ministero dei Trasporti, gli amministratori manifesteranno il 31 dicembre al casello dell'Aquila: "Toninelli sempre indifferente alle nostre...

Francia - non si ferma la Protesta dei gilet gialli : cortei e blocchi a Capodanno : ... l'effetto è simile", ha dichiarato a France Info, spiegando di aver avanzato la richiesta di cominciare i saldi subito dopo Capodanno alla sottosegretaria all'Economia Agnès Pannier-Runacher. "...

Francia - nuova Protesta dei gilet gialli : manifestazione a sorpresa a Montmartre. Bloccata la frontiera italo-francese : Centinaia di manifestanti con i gilet gialli sono comparsi a sorpresa nel quartiere di Montmartre, a Parigi, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet. I negozi del quartiere, uno dei più turistici della capitale, hanno cominciato a chiudere le saracinesche. Un corteo pacifico è diretto nel quartiere di Saint-Lazare e dei grandi magazzini. La polizia continua ad essere in allerta, vista anche la vicinanza dell’Eliseo, un obiettivo ...

Francia - nuova Protesta dei gilet gialli : manifestazione a sorpresa nel quartiere di Montmartre a Parigi : Centinaia di manifestanti con i gilet gialli sono comparsi a sorpresa nel quartiere di Montmartre, a Parigi, su appello di uno dei leader del movimento, Eric Drouet. I negozi del quartiere, uno dei più turistici della capitale, hanno cominciato a chiudere le saracinesche. Nessuno invece, si è presentato a Versailles, dove era previsto invece un raduno: a quanto sembra, visto l’ingente dispiegamento di forze di polizia, gli organizzatori ...

Quanto vale il business dei pullman che Protestano : Dal 1 gennaio ci sarà il divieto di accesso, per i bus turistici nell'area del centro storico di Roma e l'introduzione dei carnet di ingresso. Un operatore pagava fino a 2.300 euro l'anno, ora si può ...

Sassari - continua la Protesta dei 50 dipendenti Ats e Aou : Quindicesimo giorno di presidio e quarta notte in tenda per gli ex lavoratori della vigilanza ospedaliera Ats e Aou del Santissima Annunziata e Cliniche Universitarie di Sassari. Dallo scorso giugno 50 dipendenti non ricevono lo stipendio. La vertenza è culminata con la lettera di licenziamento la scorsa settimana. Parla Stefano Maiore, portavoce della vigilanza ospedaliera A tale proposito abbiamo intervistato Stefano Maiore, portavoce dei ...

Roma - la Protesta dei bus blocca il centro. Raggi : "Inaccettabile" : Traffico in tilt e caos: Roma si sveglia così, con il blocco di piazza Venezia da parte dei bus turistici per protestare contro il nuovo regolamento comunale che vieta loro l'accesso nel centro ...

Roma bloccata dalla Protesta dei pullman turistici : Invasa Piazza Venezia. La protesta contro le nuove norme che limitano l'accesso dei bus nel centro storico della Capitale -