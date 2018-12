Pronostici Serie B | 30 Dicembre 2018 | Consigli Scommesse 19^ Giornata

Pronostici Serie A / Scommesse e quote : l'Inter è favorita a Empoli - 19giornata - : PRONOSTICI SERIE A: le Scommesse e le quote per le partite in programma il 29 dicembre 2018 per la 19giornata del massimo campionato, le nostre favorite.

Serie B - 19^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Anche la Serie B si prepara a scendere in campo per l’ultima volta del 2018. La diciannovesima giornata si disputerà domani, domenica 30 dicembre 2018, tra le 12:30 e le 21: si inizia con Foggia-Verona e si chiude con Spezia-Lecce. A riposo il Cosenza. Di seguito i nostri pronostici sull’ultimo turno del girone di andata del campionato cadetto. Foggia-Verona GG Ascoli-Crotone X Cittadella-Palermo X2 Cremonese-Perugia ...

Pronostici Serie A - 29 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 19^ Giornata : Serie A: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 19^ Giornata che si giocherà il giorno 29 Dicembre 2018.Dopo Santo Stefano, la Serie A torna subito in campo per l’ultima Giornata valevole per il 2018. Giornata nella quale troviamo sempre la Juventus in testa alla classifica.Il Napoli si trova sempre in seconda posizione, ma ha perso molto terreno vista la sconfitta contro l’Inter attualmente piena rimonta per il secondo ...

Serie A - 18^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Il Boxing Day sbarca anche in Italia così, dopo 37 anni, anche la Serie A torna a giocare nel giorno di Santo Stefano. Per la seconda volta consecutiva si tratta di un turno anomalo rispetto a quelli cui siamo abituati ad assistere normalmente. Le dieci partite si disputano nello stesso giorno, da Frosinone-Milan delle 12:30 a Inter-Napoli delle 20:30. Di seguito i nostri pronostici sull’intera diciottesima giornata di ...

Serie B - 18^ giornata : i Pronostici di CalcioWeb : Domani, Brescia-Cremonese e Carpi-Livorno inaugureranno il diciottesimo turno del campionato cadetto, che si concluderà giovedì con le restanti 7 partite. La capolista Palermo, ansiosa di riprendere la marcia verso la promozione, ospita l’Ascoli al Barbera. In zona playoff, interessante lo scontro tra Hellas Verona e Cittadella, entrambe quarte a 26 punti. Test sulla carta semplice per il Benevento, che andrà a far visita al Padova ...

Pronostici Serie B - 26-27 Dicembre 2018 : Consigli Scommesse 18^ Giornata : Serie B: Tutti i Consigli sui Pronostici valevoli per la 18^ Giornata che si giocherà i giorni 26-27 Dicembre 2018.Mercoledi 26 Dicembre 2018, anche la Serie B scenderà in campo con le partite valevoli per la 18^ Giornata. Serie B, nella quale troviamo in testa alla classifica il Palermo, inseguito in primis da Lecce e Brescia che non sono molto lontane.Scambio di posizioni invece, nelle zone basse col Padova che ora, si trova ultimo in ...

Pronostici Serie C - i consigli di CalcioWeb : Pronostici Serie C – Si avvicina il nuovo turno valido per il campionato di Serie C, il torneo non si ferma per le vacanze natalizie, tutti in campo nella giornata di Santo Stefano. Trasferta per l’Entella sul campo della Carrarese, promette spettacolo il match tra Novara e Pisa. Nel Girone B alla ricerca della continuità il Monza, la squadra del presidente Berlusconi davanti al pubblico amico contro il Sudtirol, il Pordenone ...

Pronostici Serie A / Scommesse e quote : Juventus favoritissima contro la Roma - 17giornata - : Pronostici Serie A: le Scommesse e le quote per le partite in programma il 22 dicembre 2018 per la 17giornata del massimo campionato, le nostre favorite.

