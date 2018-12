Promossi e bocciati | le pagelle nell’anno «travolgente» della politica italiana

Top&Flop – Dall’exploit di Thomas al deludente Aru : Promossi e bocciati del… ciclismo [GALLERY] : Grandi exploit ma anche alcune delusioni, l’anno 2018 ha regalato comunque tante emozioni: ecco i promossi e bocciati di SportFair La stagione 2018 di ciclismo ha regalato tanto divertimento in giro per il mondo. I Grandi Giri, per differenti motivi, forse quest’anno non sono stati però troppo appassionanti, ma i più sfegatati hanno comunque seguito fino in fondo le gesta dei propri idoli. Un anno speciale, ma al tempo stesso ...

Top&Flop Western Conference NBA – Promossi e bocciati della prima parte di stagione 2018-2019 : NBA, i Top&Flop della Western Conference dopo un avvio di stagione davvero ricco di sorprese ad Ovest Il 2018 va in archivio e la prima parte della stagione NBA sta dando già spunti molto interessanti di valutazione. Alcune squadre stanno sorprendendo positivamente, altre invece sono da annoverare tra le delusioni più cocenti di questo avvio, anche se di certo il tempo per recuperare terreno c’è eccome. In questo speciale ci ...

Top&Flop – Applausi per Marquez e Rossi - disastro Yamaha : Promossi e bocciati in MotoGp [GALLERY] : Marquez, Dovizioso e Valentino Rossi promossi, tra i bocciati… la Yamaha: ecco i Top&Flop di SportFair della stagione 2018 di MotoGp Il 2018 ha regalato puro spettacolo in pista: i motori sono stati protagonisti indiscussi per una stagione di fuoco, fatta di sfide, cadute, bagarre in pista e botta e risposta fuori dalla pista. Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, il quinto nella categoria regina, ...

Top&Flop Eastern Conference NBA – Promossi e bocciati della prima parte di stagione 2018-2019 [GALLERY] : La fine del 2018 regala già i primi verdetti parziali sulle sorti delle squadre NBA: analizziamo insieme Top&Flop della prima parte di stagione 2018-2019 Il 2018 volge ormai al termine e per tutti è tempo di bilanci. Anche in NBA è il momento di tirare le prime somme sulla stagione 2018-2019 che, contemporaneamente alla fine dell’anno, viaggia spedita verso il giro di boa della prima metà delle partite giocate in regular season. Alcune ...

Top&Flop – Da Hamilton a… Ocon : Promossi e bocciati in Formula 1 [GALLERY] : Il campione del mondo in carica si merita la promozione, insieme a Raikkonen e altri colleghi. Tra i bocciati spicca Vettel, colpevole di aver sbagliato troppo Il Mondiale 2018 si è chiuso con l’esaltazione della Mercedes e la delusione della Ferrari, battuta ancora una volta nell’era ibrida. Le ‘Frecce d’Argento’ hanno colpito nuovamente al cuore il Cavallino, tramortendolo nel corso di una seconda parte di ...

Politica - il pagellone 2018 : bocciati Renzi - Fico e Toninelli. Promossi Salvini - Conte e Tria : Il 2018 è stato l'anno dei mondiali nel calcio e delle elezioni legislative nel mondo della Politica. Per entrambi gli ambiti l'evento per antonomasia. E se i risultati del Pallone...

Pagelle TV della Settimana (10-16/12/2018). Promossi L’Amica Geniale e Il Milionario. Bocciati Portobello e La Vita in Diretta : L'Amica Geniale Promossi 9 a L’Amica Geniale. Negli ultimi anni di progetti strombazzati ne abbiamo visto tanti. Tuttavia i vorticosi proclami poi si traducevano in prodotti talmente arroganti da risultare noiosi e soprattutto poco in sintonia con lo spettatore. L’Amica Geniale era una fiction complessa, di non facile ricezione, e la chiave di volta del successo, oltre alla realizzazione curata, è stata quella di trattare ...

Pagelle Viktoria Plzen-Roma - i Promossi e i bocciati : A Plzen continua il momento di grande difficoltà dei giallorossi, di nuovo ko. Non basta il pari momentaneo di Ünder, Viktoria in Europa League, Di Francesco sempre più in bilico. I MIGLIORI ...

Pagelle Juventus-Inter - i Promossi e i bocciati : La Juventus cannibale supera anche l'ostacolo Inter e trasforma la serie A in una succursale della Ligue 1. Ecco tutti i promossi e i bocciati del big match di ieri sera allo Stadium . I MIGLIORI ...

Pagelle TV della Settimana (26/11-2/12/2018). Promossi Tú sí que vales e Focus. Bocciati Scherzi a Parte e Il Ristorante degli Chef : Tu si que vales Promossi 9 a Tú sí que vales. Spesso si parla di ascolti record a sproposito o si sbandierano vittorie di Pirro. Quello del “multi talent” del sabato sera di Canale 5, invece, è uno dei casi in cui il successo è con la S maiuscola: oltre 5 milioni di spettatori di media con uno share superiore al 29.5% è un dato che vale, considerando altresì la concorrenza schierata da Rai1. 8 a Focus che fa boom con la messa in onda ...

Pagelle TV della Settimana (12-18/11/2018). Promossi I Bastardi di Pizzofalcone e Cannavacciuolo. Bocciati Finocchiaro e Weber : House of Cards Promossi 9 a Federico Ruffo. Autore di un’inchiesta tosta sulle infiltrazioni della ‘ndrangheta nella curva della Juventus, il giornalista è scampato ad un attentato. Onore al coraggio e anche ad un percorso professionale che tante volte l’ha portato ad andare oltre le cose. 8 a I Bastardi di Pizzofalcone 2. Rai1 rompe gli schemi puntando su un prodotto ruvido sin dal titolo che riesce a stupire anche nel finale. ...

Pagelle TV della Settimana (5-11/11/2018). Promossi i 30 anni di Striscia e Caduta Libera. Bocciati Giulia Salemi e le nominaton del GF : Salemi e Monte Promossi 9 ai 30 anni di Striscia la Notizia. Il tg satirico è entrato nella storia della tv innovando e portando contenuti spesso meritevoli. E anche oggi, in un periodo di minor luce, continua a rivestire una certa importanza nei palinsesti nostrani distinguendosi altresì positivamente. E chissà, glielo auguriamo, che non riesca ancora a rigenerarsi. Qualche inchiesta efficace sarebbe auspicabile! 8 a Caduta Libera. Complici la ...

Rugby - i Promossi e bocciati della sfida contro la Georgia. Steyn e Polledri monumentali - Benvenuti ci fa soffrire : L’Italia del Rugby può sorridere: la partita più importante dell’anno, contro la Georgia, è stata vinta dagli azzurri: guadagnata così una posizione nel ranking mondiale proprio ai danni dei Lelos, respinte al mittente le velleità di ingresso futuro nel Sei Nazioni, tenuta l’imbattibilità contro la formazione dell’Est Europa. Il man of the match è stato Abraham Steyn, ma se fosse stato scelto Jack Polledri, nessuno ...

Pagelle TV della Settimana (29/10-4/11/2018). Promossi Bocelli e Annalisa. Bocciati la ‘Marchesa’ e Amazon Prime Video : Andrea e Matteo Bocelli su ABC Promossi 9 ad Andrea Bocelli. Se in Italia deve “accontentarsi” del sesto posto in classifica, nel mondo il tenore stabilisce un record per un cantante italiano: primo al debutto, con l’album Sì, in Inghilterra e in America contemporaneamente. Mentre all’estero per promuovere il suo album è stato accolto da programmi molto popolari (da Ballando con le Stelle Usa agli show del mattino), nel ...