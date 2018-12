Professione assassino film stasera in tv 29 dicembre | cast | trama | streaming

cubemagazine

: Professione assassino con Jason Statham e Ben Foster questa sera su #Rai4 - SpettacolandoTv : Professione assassino con Jason Statham e Ben Foster questa sera su #Rai4 - staseraintv_uno : Professione Assassino - The Mechanic - Stasera alle 21:10 su #Rai4 #staseraintv #ProfessioneAssassinoTheMechanic - FedericaTODARO5 : @riotta Chi esecita professione sanitarie abusive sono che usa infibulazione ai bimbi e bisogna darle l… -

(Di sabato 29 dicembre 2018)è ilin tv sabato 292018 in onda in prima serata su Rai 4. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcune curiosità sule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Simon West. Ilè composto da Jason Statham, Ben Foster, Donald Sutherland, Mini Anden, Christa Campbell, Jeff Chase, Tony Goldwyn.in tv:Arthur Bishop (Jason Statham) è un killer tra più richiesti per quanto è meticoloso e per la sua precisione: non sbaglia un omicidio. La sua abilità è di far sembrare gli assassinii dei normali incidenti, dei suicidi o degli atti di criminalità spicciola. Dean (Tony Goldwyn) è il suo “commerciale”, sempre pronto a procurargli nuovi contratti ben pagati. Sarà proprio lui ad affidargli il compito ...