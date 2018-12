Previsioni Meteo Capodanno | FREDDO e NEVE nella notte di San Silvestro al Centro Sud

meteoweb.eu

: #meteo | Ecco le previsioni del tempo per il #29dicembre #ANSA - - Agenzia_Ansa : #meteo | Ecco le previsioni del tempo per il #29dicembre #ANSA - - LarioLakeComo : Scopri le previsioni meteo per i prossimi giorni e guarda le condizioni meteo attuali con le nostre webcam. - infooggi : Meteo: Notte di San Silvestro e Capodanno, previsioni su Nord, Centro, Sud e Isole #meteo #notte #sansilvestro… -

(Di sabato 29 dicembre 2018)– Arrivanosull’Italiadi San: le temperature diminuiranno sensibilmente proprio Lunedì 31 Dicembre, nell’ultimo giorno dell’anno, con fredde correnti balcaniche che colpiranno in modo più diretto le Regioni Adriatiche e il Sud, dove in questi giorni le temperature massime stanno superando i +15°C con picchi di +17/+18°C anche grazie al forte soleggiamento di questi giorni di Anticiclone. La situazione rimarrà invariata anche domani, Domenica 30 Dicembre, per poi cambiare proprio Lunedì quando le temperature diminuiranno sotto l’impeto di forti venti settentrionali provenienti appunti dai Balcani.Le precipitazioni saranno confinate alle Regioni/meridionali, soprattutto nelle aree Adriatiche e nel basso Tirreno. Laarriverà fino a bassa quota tra Maerche, Abruzzo, Molise e Gargano ...