Pogba | Solskjaer allontana la Juve | Paul centrale per lo United

Juventus - Solskjaer blinda Pogba : 'United da costruire attorno a lui' : MANCHESTER - A due giorni dalla sfida di Premier League contro il Bournemouth a Old Trafford , Ole Gunnar Solskjaer spaventa i tifosi della Juventus . ' Pogba è uno dei migliori giocatori al mondo, non solo in fase offensiva ma anche in quella difensiva e in altri aspetti - ha detto il tecnico del Manchester United sul centrocampista francese che i bianconeri sognano di riportare a Torino ...