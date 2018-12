Pogba ridiventa Pogba | la solita storia della star in campo che batte quella in panchina

agi

(Di sabato 29 dicembre 2018) L’Equipe, il quotidiano francese che esalta fedelmente gli atleti nazionali nel nome di monsieur Chauvin, ha titolato in prima pagina “POGBACK”. Esaltando la seconda super prestazione del suo fenomeno a corrente alternata, decisivo nel rilancio del Manchester United in Premier League col 5-1 di Cardiff (tre assist) e il 3-1 all’Old Trafford (doppietta). “Paul sembra liberato da quando è andato via l’ex manager, José Mourinho”.Paul che, da farosquadra, era diventato unro, Paul che, il 18 dicembre, quando è stato cacciato lo “Special One”, ha postato e poi ritirato un tweet con la sua foto, tanto di ghigno soddisfatto e la scritta: "Metteteci voi le parole”, Paul che ha fatto festa negli spogliatoi (fonte “Sun”), Paul che contestava il difensivismo dell’allenatore ...