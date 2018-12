Perché tutti parlano di rimpasto di Governo dopo la manovra

Perché mangiamo «Cotechino e Lenticchie» a Capodanno? Tutti i segreti del piatto-rito : Così uguali, così diversiIl primo legume coltivatoL'importanza di una lunga cotturaLa ricetta classicaModena è la capitale Una passione di BotturaCosa bere? Bollicine!Dai Tre Stelle sino all’osteria sperduta, è (quasi) impossibile sfuggire al rito del cotechino (o zampone) con le lenticchie, come primo piatto dell’anno nuovo. È un rito goloso, che unisce all’abbondanza di un italianissimo salume – quanto di più lontano dal concetto light (semel ...

La prova del cuoco - frecciatina di Claudio Lippi ad Elisa Isoardi : "Ecco Perché te li giochi tutti" : Il sapore dolce del compleanno di Elisa Isoardi celebrato ieri, 27 dicembre 2018 nella cucina de La prova del cuoco ha il retrogusto amaro di una battuta servita da Claudio Lippi, ospite della trasmissione che per diversi anni lo ha reso spesso conduttore in sostituzione di Antonella Clerici per alcune puntate dell'edizione 2012/13.Lippi (chiamato come terzo giudice d'eccellenza per la gara dei cuochi) entra nello studio seguito da un ...

La Prova del Cuoco - Claudio Lippi regala a Elisa Isoardi mentine contro l’alito cattivo : “Ecco Perché te li sei giocati tutti” : Il 27 dicembre è stata una puntata speciale per La Prova Del Cuoco: Elisa Isoardi ha infatti festeggiato il suo compleanno, 36 anni. A rendere tutto un po’ più “amaro” ci ha pensato Claudio Lippi che, ospite della trasmissione, si è avvicinato alla conduttrice per abbracciarla e sentendo un forte odore di cipolla, da lei usata poco prima, ha esclamato: “Ecco perché te li sei giocati tutti!“. Il riferimento sarà ...

Perché tutti guardano YouTube ma nessuno ama YouTube. Due esempi : Roma. YouTube, al contrario di Facebook, consente agli spettatori di giudicare un video sia in maniera positiva, con un pollice all’insù, sia in maniera negativa, con un pollice verso. Fino a pochi giorni fa, il video con più “non mi piace” della storia di YouTube era un video di Justin Bieber, ma è

F1 - Toto Wolff : “Dobbiamo rimanere umili Perché la Ferrari farà di tutto per batterci. Schumacher? Il migliore di tutti i tempi” : Un’altra stagione di Formula Uno è andata in archivio e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno posto il loro sigillo laureandosi per la quinta volta campioni del mondo nelle due graduatorie (piloti e costruttori). Un successo che porta con sé 74 vittorie su 100 GP nell’era ibrida. Numeri spaventosi per le Frecce d’Argento che, dal 2014 a oggi, hanno concesso 14 vittorie alla Ferrari e 12 alla Red Bull. Appare chiaro che nel team di ...

F1 - Toto Wolff : “Dobbiamo rimanere umili Perché la Ferrari farà di tutto per batterci. Schumacher? Il migliore di tutti i tempi” : Un’altra stagione di Formula Uno è andata in archivio e Lewis Hamilton e la Mercedes hanno posto il loro sigillo laureandosi per la quinta volta campioni del mondo nelle due graduatorie (piloti e costruttori). Un successo che porta con sé 74 vittorie su 100 GP nell’era ibrida. Numeri spaventosi per le Frecce d’Argento che, dal 2014 a oggi, hanno concesso 14 vittorie alla Ferrari e 12 alla Red Bull. Appare chiaro che nel team di ...

De Rossi : 'Tutti sotto esame. La Roma va male? Ecco Perché...' : Roma - ' Le grandi squadre hanno bisogno di grandi giocatori e di grandi uomini, gente che ha in testa dalla mattina alla sera il risultato della domenica dopo. E' questo quello che ho imparato dai ...

Perché il rinvio sui Marò conviene a tutti e a noi in modo particolare : Il Tribunale Arbitrale dell'Aja ha rinviato al luglio 2019 la discussione su quale sia la giurisdizione – italiana o indiana – competente a pronunciarsi sul caso dei nostri due marò. La decisione procedurale è stata resa necessaria dalla morte dell'arbitro indiano del collegio, P. Sreenivasa Rao, che ha dovuto essere sostituito da parte del governo di Delhi, e giunge opportuna.Latorre e Girone sono da tempo in Italia e ...

NBA – LeBron James spiazza tutti : “io e Lonzo Ball siamo molto simili - vi spiego perchè” : LeBron James elogia il talento di Lonzo Ball spiegando di avere alcune caratteristiche comuni al giovane playmaker giallo-viola Entrambi in tripla doppia nel successo contro i Charlotte Hornets, LeBron James e Lonzo Ball continuano ad aumentare la loro affinità in campo. Il numero 23 ex Cleveland Cavaliers ha preso per mano l’intero gruppo giovane, non perdendo occasione di elogiare il talento di Lonzo Ball, forse il più ...

Luigi Di Maio : “M5s è imbattibile e inarrestabile Perché crediamo tutti in un sogno” : "Siamo imbattibili e inarrestabili", afferma Luigi Di Maio parlando del Movimento 5 Stelle e lanciandosi in un parallelo con i fratelli Wright. "Nella manovra ci sono i sogni di chi vuole cambiare l’Italia e se riusciamo in questo intento è perché noi e ognuno di voi continuiamo a credere nello stesso sogno", afferma.Continua a leggere

NBA - Perché tutti parlano del rookie di Boston Robert Williams III : Il bello dell'NBA è anche questo: in una Lega piena zeppa di stelle, di campioni e talento, con 82 partite a disposizione e migliaia di minuti da riempire sul parquet, tutti possono ritagliarsi il ...

Ecotassa sulle automobili : ecco Perché è la cosa più giusta (per tutti) che il governo potesse fare : Oggi ci ritroviamo a dover spezzare una lancia a favore di un emendamento incluso nella manovra del governo, ovvero quello riguardante l’Ecotassa sulle automobili. Senza per questo voler smentire le posizioni con cui MeteoWeb ha fortemente stigmatizzato alcune proposte del governo che consideriamo antiscientifiche, come quelle in merito ai vaccini. Ma la manovra, con l’Ecotassa, è perfettamente in linea con le esigenze ...

Daniela Martani : “Dieta vegana obbligatoria per tutti. Giulia De Lellis? L’ho attaccata Perché indossa pellicce vere - ormai lo fanno solo gli sfigati : “Dieta vegana obbligatoria? Sì, per tutti. Carne bandita. ormai tutti sanno che gli allevamenti intensivi stanno distruggendo il pianeta”. Ecco il primo punto che Daniela Martani ha in mente di mettere in pratica quando sarà presidente. La pasionaria veg ha confermato infatti la sua adesione ad un nuovo progetto politico: “Ho dato la mia adesione all’alleanza popolare ecologica, APE. ormai da quando i verdi e il movimento ...

Nelle città cadono tutti questi alberi anche Perché parcheggiamo male : Il maltempo che ha colpito e continuerà a colpire l’Italia in questo inverno appena cominciato ha provocato una strage abbastanza vistosa, quella degli alberi. I venti hanno toccato velocità record (con apici ad alta quota di 200 Km/h) e sono innumerevoli, da Nord a Sud, gli alberi che sia in montagna che in città, sono caduti o sono stati abbattuti, circa 14 milioni. Non è soltanto colpa di amministrazioni ...