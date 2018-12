Perché alla Camera si è sfiorata la rissa mentre di discuteva la manovra

Angelina Jolie pensa alla politica. E Perché no - alla Casa Bianca : L'attrice intervistata dalla Bbc: 'se me lo avessi chiesto 20 anni fa mi sarei messa a ridere. Ma ho sempre detto che vado dove c'è bisogno di me'

Angelina Jolie pensa alla politica. E Perché no - alla Casa Bianca : C'è la politica nel futuro di Angelina Jolie, che arriva a sognare la Casa Bianca. L'ipotesi della prima presidente donna che sbarca da Hollywood a Washington è ancora talmente remota da essere fantapolitica, ma forse possibile per uno dei volti più popolari, impegnati e discussi del cinema americano.In un'intervista a tutto campo alla Bbc Angelina Jolie non ha escluso un suo futuro in politica e nemmeno una partecipazione ...

Manovra - testo alla Camera per l’ok definitivo. Salvini : “Via libera solo il 29 dicembre Perché abbiamo combattuto” : “perché approviamo la Manovra il 29 dicembre? perché dopo anni c’è un governo che ha trattato con l’Europa ed ha combattuto. In passato le approvavano prima perché tagliavano e Bruxelles era contenta. Noi con questa Manovra rimettiamo quasi 20 miliardi di euro nelle tasche degli italiani”. Matteo Salvini motiva così i tempi – lunghi – dell’approvazione della legge di bilancio, che dopo il voto di fiducia al ...

“Guardate”. Il regalo di Natale dell’alunna alla maestra. Ecco Perché è così speciale. La più bella storia di Natale che sentirete oggi : Forse il significato del Natale, in fondo, è questa storia che vi stiamo per raccontare. La protagonista si chiama Rachel Uretsky-Pratt e fa l’insegnante alle scuole elementari “Amistad” di Washington. Solo qualche giorno fa, durante l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie, ha ricevuto un dono commovente da parte di una bambina che non aveva molto da dare. La piccola, come riporta l’Independent, ha raccolto i ...

Scuola - Perché i veri "beffati" dalla manovra sono i precari storici : Si torna ai concorsi ma restano con l'amaro in bocca precari e docenti non stabilizzati. Il sindacato Anief: "Approvata...

Vigilia di Natale - Perché l'astinenza dalla carne è una bufala : Resta un'usanza culinaria quella di servire a tavola il pesce, ma non vige più nessun precetto canonico a supporto di questa tradizione ai fornelli. La svolta nella Chiesa con papa Paolo VI nel 1966

La storia di Giulia ripudiata dalla famiglia Perché transessuale : «Sei posseduta dal demonio», le gridava sua mamma. Suo padre e i suoi fratelli l’hanno maltrattata per anni chiamandola sempre col suo nome (maschile) di battesimo. Giulia è una transessuale di Caltanisetta di 24 anni appena compiuti. Una bella ragazza, dolce e intelligente, che è stata ripudiata dalla famiglia. Secondo un sondaggio dell’Agenzia dei diritti fondamentali dell’Unione europea, due persone trans su cinque hanno subito episodi di ...

Perché la famiglia di Kate Middleton non è mai stata invitata a Natale dalla Regina : Molto probabilmente quest'anno Kate e William romperanno la tradizioni di famiglia passando le vacanze come la Regina ha 'comandato' insieme all'odiata e fredda Meghan. Immaginiamo che atmosfera ci ...

Perché il ritiro degli Stati Uniti dalla Siria mi lascia perplesso. Parla il generale Camporini : Questo la dice lunga sulla situazione sociale, culturale e politica nell'area. Lei ha detto che gli Stati Uniti non hanno avuto un ruolo di primissimo piano in Siria. Può spiegarci meglio. Sono stato ...

Noel Gallagher : 'Ecco Perché non voglio la reunion degli Oasis' : ... mentre Noel potrebbe pubblicare già nel corso del 2019 un nuovo disco di inediti il cui sound è stato definito dallo stesso artista "a metà strada tra la disco anni '70 e nascita del mondo" .

Scuola : Perché è necessario ripartire dalla Costituzione. Salvatore Salzano - Pavia - : Concetti teoricamente condivisibili, come efficienza, merito, autonomia di organizzazione, assunzione di responsabilità, valutazione di sistema, apertura verso il mondo esterno, sono stati declinati ...

“Ecosostenibilità è sviluppo”. Perché imballaggi e filiera green convengono alle aziende : "L'abito non fa il monaco", insegna la saggezza popolare. Eppure, contraddicendo il proverbio, tutti siamo consapevoli di quanto la prima impressione conti davvero. Anche in senso lato, per quanto riguarda i prodotti commerciali: questi, di solito, si presentano in una confezione, altrimenti detta packaging o imballaggio, che ne garantisce prestazioni e funzionalità (integrità, sicurezza, igiene del prodotto, ecc.). Si tratta ...

MotoGp – Doohan non ha dubbi - dagli incredibili risultati di Rossi alla sfida tra Lorenzo e Marquez : “Vale continua ad imparare. Jorge? Ecco perchè ha accettato” : Mick Doohan, la stagione 2018 di MotoGp e l’interessantissimo futuro che gli appassionati delle due ruote attendono con ansia: il commento dell’ex campione La stagione 2018 di MotoGp ha regalato emozioni incredibili, Marc Marquez ha conquistato il suo settimo titolo Mondiale, festeggiando in anticipo al termine del Gp del Giappone, sul circuito di Motegi, dopo una splendida lotta con Andrea Dovizioso, che si è dovuto ...

Caterina Balivo : 'Non potrei mai ricorrere alla chirurgia estetica perchè ho paura del bisturi' : Comunque sia, a me basta sapere che per mio marito sono la più bella del mondo. Lui mi dice così, magari fa finta'. Poco amante dell'attività fisica, la presentatrice svela un piccolo trucco, volto a ...