Per la rassegna A teatro in famiglia | il musical Buon Natale Babbo Natale

APerte le call teatrali Per la Rassegna Teatro del Dialogo del 21° Suq Festival. #sponsor : ... prosa, musica, danza Da 20 anni il Suq promuove la conoscenza e il Dialogo tra culture, attraverso proprie produzioni e spettacoli ospiti, che corrispondano ai suoi obiettivi. La Rassegna negli anni ...

Nuoto - Mondiali vasca corta 2018 : tutto pronto ad Hangzhou Per la rassegna iridata - ecco il programma completo : Dall’11 al 16 dicembre vanno in scena ad Hangzhou i Mondiali di nuovo in vasca corta, ecco tutto il programma completo Ultimo grande appuntamento del 2018 per il Nuoto internazionale, che propone dall’11 al 16 dicembre i Mondiali in vasca corta. Ad Hangzhou si sfideranno tutti i più grandi atleti del pianeta, provando a mettere le mani sui titoli iridati in palio. Dopo le ottime prestazioni fornite agli Europei di Glasgow, la ...

Loreto : il bimbo non aveva più sPeranze - il papà non si rassegna e lo porta dalla Madonna : Secondo la leggenda furono gli angeli a portare a Loreto la casa di Maria. Uno dei luoghi santi per eccellenza in Europa che richiama annualmente centinaia di migliaia di fedeli. Pellegrini in cerca di una risposta. Semplici curiosi. E uomini e donne che chiedono un intervento alla Vergine Maria quando ogni speranza sembra perduta come nel caso della famiglia De Angelis. Una storia che vale la pena raccontare quando mancano pochi giorni alla ...

Capodanno a Castelsardo con Gianna Nannini Per la 18ª edizione della rassegna in Piazza : Il Capodanno a Castelsardo con Gianna Nannini si prospetta all'insegna della musica e del rock. Dopo Elio e le storie tese e Francesco De Gregori, sarà l'artista senese a salire sul palco del Borgo dei Doria per un concerto con il quale si saluterà il 2018 e si festeggerà l'arrivo del 2019. Gianna Nannini si farà quindi carico dei festeggiamenti organizzati per l'edizione numero 18 del Capodanno in Piazza, da portare dopo un anno ricco di ...

Hibla Music Aid a Ragusa : rassegna musicale Per la solidarietà : I Leo e i Lions organizzano "Hybla Music aid", la rassegna Musicale per la solidarietà. Domenica 9 dicembre al teatro Marcello Perracchio di Ragusa

“I rassegnati” - la generazione dei 40enni raccontata dal giornalista Tommaso Labate : “Per noi il meglio è alle spalle” : Una fotografia sui quarantenni di oggi, quelli che Mario Monti definì “la generazione perduta”. Una generazione che non fa figli e che sembra sfiduciata, costretta a vivere in una società che hanno contribuito a peggiorare con scelte e lotte sbagliate. È quella ritratta da Tommaso Labate, giornalista del Corriere della Sera, nel suo libro “I rassegnati“, presentato ieri alla Mondadori di Milano. “Esiste una fetta di ...

Salvini ha suPerato il "maestro"Bossi non si rassegna al declino : L’altro giorno a Torino, Umberto Bossi ha attaccato il reddito di cittadinanza, "una forma di assistenzialismo", e l’alleanza della Lega con i Cinque Stelle: "Io non l’avrei mai fatta". Umberto Bossi, il senatur, è stato il fondatore della Lega Nord, una icona del Movimento che sembrava essere una realtà insuperabile Segui su affaritaliani.it

LIVE Italia-Svezia basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 in DIRETTA : azzurre Per timbrare il pass Per la rassegna continentale : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Svezia, ultima sfida del girone di qualificazione all’Europeo 2019 di basket femminile in programma in Serbia e Lettonia. La Nazionale italiana guidata da coach Marco Crespi è chiamata a ripetere l’ottima prestazione di sabato in Croazia con la quale ha messo al sicuro la seconda posizione. Una vittoria darebbe alle azzurre la certezza del primo posto nel girone e la matematica ...

Foggia - Prende il via la rassegna Bel Canto InOPera Tour 2018 con la Traviata ed Il Barbiere di Siviglia : ... ideatore e promotore di BEL Canto InOpera che punta a diventare punto di riferimento per la formazione e produzione di spettacoli dal vivo nel campo del teatro lirico in campo nazionale ed ...

Vent'anni di 'Sipario aPerto' : da venerdì 23 riprende la rassegna teatrale : I tre spettacoli sono inseriti come fuori abbonamento nel più ampio cartellone del Teatro Politeama e del circuito dei Teatri della Valdelsa. La rassegna Sipario Aperto 2018 è realizzata con il ...

SubTerranea - rassegna di arti visive e Performative al Museo del Sottosuolo di Napoli : Gli artisti, i cui spettacoli e le cui opere si susseguiranno, intrecciandosi fino a creare un continuum , condurranno gli spettatori in un viaggio unico attraverso uno dei luoghi più suggestivi di ...

Successo Per la rassegna di inizio stagione dell'Asd Nuoto Valdinievole : ... sindaci di Monsummano e Lamporecchio, Fabrizio Falasca, vice sindaco di Larciano, ed Emanuela Bruno, assessore allo sport del comune di Lamporecchio, si sono svolte le premiazioni degli atleti ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : i convocati degli Stati Uniti Per la rassegna iridata in vasca corta. Assente Katie Ledecky - Caeleb Dressel mette paura : I Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta sono sempre più vicini. Dall’11 al 16 dicembre, nella piscina di Hangzhou (Cina), i nuotatori più forti del Pianeta si esibiranno nel vorticoso darsi in acqua. Tra le selezioni guida in questa competizione ci sono senza ombra di dubbio gli Stati Uniti che hanno reso noto l’elenco dei convocati alla manifestazione iridata: Uomini (18): Michael Andrew, Gunnar Bentz, Michael Chadwick, Jack Conger, ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : i convocati degli Stati Uniti Per la rassegna in vasca corta. Assente Katie Ledecky - Caeleb Dressel mette paura : I Mondiali 2018 di Nuoto in vasca corta sono sempre più vicini. Dall’11 al 16 dicembre, nella piscina di Hangzhou (Cina) i nuotatori più forti del Pianeta si esibiranno nel vorticoso darsi in acqua. Tra le selezioni guida in questa competizione ci sono senza ombra di dubbio gli Stati Uniti che hanno reso noto l’elenco dei convocati alla manifestazione iridata: Uomini (18): Michael Andrew, Gunnar Bentz, Michael Chadwick, Jack Conger, ...