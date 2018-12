Per la Lega in Lombardia ed Emilia l' autonomia è questione di vita o di morte per il

Eurolega – Risultati e classifica dopo i match della 15ª giornata : il Real Madrid Perde una ghiotta occasione - Fenerbahce suPer : Il Fenerbahce impedisce al Real Madrid di raggiungere, a pari punti, la vetta della classifica di Eurolega: i Risultati delle partite della 15ª giornata Un’altra giornata di sfide, oggi, nei parquet di tutta Europa: in campo tante squadre impegnate nel campionato di Eurolega. Ad aprire le danze, oggi, è stata la sfida tra Fenerbahce e Real Madrid: ad avere la meglio dopo una sfida davvero appassionante sono stati i padroni di casa, ...

Sondaggi - Lega cresciuta di 14 punti dalle elezioni : è al 31%. Il M5s ha Perso un punto al mese : i più delusi sono i giovani : Dal 4 marzo a fine 2018: la Lega è la regina dei consensi e negli ultimi 8 mesi ha guadagnato 14 punti, pescando voti tra M5s, Forza Italia e pure astenuti, ed è passata dal 17,4 delle elezioni al 31% rilevato il 21 dicembre. Sorte inversa per il partner di governo: il Movimento 5 stelle ha perso circa un punto per ogni mese dalle politiche a oggi, scendendo dal 32,6% al 24,8. Questo racconta l’ultimo Sondaggio sulle intenzioni di voto ...

Volley : SuPerlega - a Siena arriva il centrale belga Van De Voorde : Siena - Ancora un'importante operazione di mercato conclusa dall' Emma Villas Siena. La società del presidente Bisogno si è garantita i servigi del centrale belga Simon Van De Voorde che in Italia ha ...

Volley - SuPerLega 2019 : 15^ giornata - prosegue la lotta Perugia-Trento. Civitanova in scia - Modena Per rialzarsi : La SuperLega non conosce soste e, dopo aver giocato a Santo Stefano, torna in campo nel weekend del 29-30 dicembre per la 15^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile entra nel vivo del girone di ritorno e sono tanti i temi caldi all’ordine del giorno, il turno si preannuncia scoppiettante e avvincente con possibili colpi di scena che potrebbero rimescolare le carte. Trento aprirà le danze nell’anticipo di sabato ...

SuPerlega volley 2019 - gli orari delle partite del 30 dicembre. Calendario - programma e come vederle in tv e streaming : Nel weekend del 29-30 dicembre si giocherà la 15^ giornata della Superlega 2018-2019, il massimo campionato italiano di volley maschile. Non ci sono soste per il torneo che prima di Capodanno vivrà il secondo turno del girone di ritorno, si preannuncia grande spettacolo con diverse partite interessanti e avvincenti. Prosegue la lotta al vertice tra Perugia e Trento: i dolomitici anticiperanno a sabato contro Sora, partendo con tutti i favori del ...

Sondaggi - lotta Lega-M5s Per il primato : ma un dato preoccupa tutto il mondo politico : Secondo l'ultimo Sondaggio Cise / Sole 24 Ore alla Lega il 30,6 per cento delle intenzioni di voto. Segue il Movimento 5...

Manovra - il regalo di Lega e M5s ai comunisti : la vergogna - 200mila euro Per la memoria di Nilde Jotti : Basta che non ci raccontino che ce l' aveva chiesto l' europa, che ritenevano non trattabile la Manovra economica annoverasse anche 200mila euro per celebrare Nilde Jotti, che il Commissario per gli affari economici Pierre Moscovici (che pure avrebbe il cognome giusto) abbia insistito perché l' ex c

Basket - Eurolega 2019 : Olimpia Milano in piena lotta Per i playoff - ma Gennaio e Febbraio saranno decisive : Un inizio folgorante, la crisi di mezzo ed un finale con molti rimpianti. Si può riassumere in questo modo il cammino in Eurolega dell’Olimpia Milano nel girone d’andata della stagione regolare. La squadra di Simone Pianigiani è attualmente al nono posto della classifica con un record in negativo (7-8), ma con l’obiettivo playoff ancora ampiamente alla portata della squadra milanese. Sicuramente Milano sperava di trovarsi in ...

Eurolega basket 2019 - Maccabi-Milano 94-92. Simone Pianigiani : “Decisive le triple in transizione - peccato Per l’ultimo tiro” : Milano ha perso in volata contro il Maccabi Tel Aviv nel match valido per la 15^ giornata dell’Eurolega 2019 di basket, l’Olimpia si è dovuta arrendere sul filo di lana contro la compagine israeliana e ha lasciato sul piatto un successo fondamentale in ottica playoff. I meneghini rimangono ampiamente in corsa per la post-season ma speravano di fare risultato in trasferta, le giocate di uno stellare O’Bryant e l’errore nel ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano Perde a Tel Aviv contro il Maccabi Per 94-92. Mostruoso O’Bryant con 32 punti - Brooks sbaglia la tripla vincente : Finisce con una sconfitta al termine di un match assai equilibrato il girone d’andata della stagione regolare di Eurolega 2018-2019 per l’Olimpia A|X Armani Exchange Milano. La formazione allenata da Simone Pianigiani non riesce a superare, in terra israeliana, il Maccabi Tel Aviv, che vince per 94-92 grazie a una serata mostruosa di Johnny O’Bryant: l’ex Bucks, Nuggets e Hornets non aveva mai realizzato, neppure in ...

Risultati Eurolega – Amara sconfitta Per l’Olimpia Milano : il Maccabi Tel Aviv trionfa 94-92 : Il Maccabi Tel Aviv manda al tappeto Milano: Amara sconfitta per i ragazzi di Pianigiani nella 15ª giornata di Eurolega Amara sconfitta per l’Olimpia Milano nella 15ª giornata di Eurolega. I ragazzi di coach Pianigiani hanno ceduto per soli due punti al Maccabi Tel Aviv. Una sfida appassionante, quella di questa sera, sempre punto a punto, per la squadra milanese nella casa del Maccabi, ma al termine della sfida sono stati i padroni ...

Volley : SuPerlega - Latina ingaggia lo sloveno Ziga Stern : ... ha ottenuto il via libera per scendere in campo in occasione della partita con Perugia , quella giocata davanti a 2.386 spettatori che hanno affollato il nuovissimo palazzetto dello sport di viale ...

LIVE Maccabi-Milano basket - Eurolega 2019 in DIRETTA : battaglia rovente in Israele Per l’Olimpia : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la quindicesima giornata di Eurolega. La trasferta più complicata nel momento più difficile della sua stagione. Un match molto importante per l’Armani Exchange che vuole confermarsi in zona playoff e soprattutto spegnere le speranze di rimonta della formazione israeliana. Milano si è ripresa in campo europeo con la vittoria al fotofinish in casa ...

Tempi duri Per i siti di streaming illegali : nel 2019 stretta intorno ai provider? : I siti di streaming illegale hanno i mesi contatti in Italia? Riusciranno forse le nuove norme e la regolamentazione delle IPTV non autorizzate a contrastare il fenomeno atavico della pirateria di contenuti audio-visivi? Una nuova proposta di legge, appena approdata in Parlamento, ha l'obiettivo di rendere più partecipi gli internet service provider e gli hosting provider nella lotta contro l'usanza di usufruire di contenuti a pagamento senza ...