Pensioni | tagli per assegni sopra 1 500 euro netti al mese

Pensioni - "Possibili variazioni". Inps - circolare raggelante sulla manovra : "conguaglio" - quanto ci tagliano : "Gli incrementi alle Pensioni potranno subire variazioni". Ha il sapore della beffa la circolare Inps 122/2018 che annuncia gli aumenti di gennaio, grazie alla rivalutazione per la variazione dell'inflazione dell'1,1%. Gli assegni, dunque, come sottolinea Il Giornale, "avranno un adeguamento del 100

Pensioni - sopra 1.500 euro netti al mese scattano i tagli : Ha ragione o torto il governo nel minimizzare l'effetto del tagli alla rivalutazione delle Pensioni in essere, deciso a partire dal 2019? In realtà è vero che gli effetti di questa misura inserita ...

La gaffe di Conte sulle Pensioni : «Tagli? Nemmeno l'Avaro di Molière se ne accorge» : La citazione viene dalla letteratura classica ma la frase sulle pensioni e l'Avaro di Molière rischia di tradursi nell'ennesima gaffe per il premier Conte . Rispondendo a una domanda nel corso della ...

Tagli alle Pensioni : mobilitazione davanti alla Prefettura

Pensioni - quanto si perde con il taglio delle rivalutazioni previsto in Manovra : MILANO - I pensionati non lo percepiranno come un taglio, ma l'effetto sul cedolino sarà del tutto analogo. Il taglio delle rivalutazioni degli assegni Pensionistici previsto dal maxiemendamento del ...