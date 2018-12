Pensioni | sopra 1 500 euro netti al mese scattano i tagli

Pensioni - tagli per assegni sopra 1.500 euro netti al mese : Ha ragione o torto il governo nel minimizzare l'effetto del tagli alla rivalutazione delle Pensioni in essere, deciso a partire dal 2019? In realtà è vero che gli effetti di questa misura inserita ...

Pensioni : confermati tagli a quelle d’oro e blocco parziale di quelle sopra i 1500 euro : Nel maxiemendamento interamente sostitutivo della legge di bilancio, confermato il taglio delle Pensioni d'oro e lo stop alla rivalutazione delle Pensioni sopra i 1500 euro, con un meccanismo a scalare diviso in 4 fasce. Per finanziare quota 100 Pensioni ci sono 4 miliardi di euro, il governo prevede l'adesione dell'85% degli aventi diritto.Continua a leggere

Pensioni - c'è il prelievo sopra soglia 5mila euro : I pensionati ormai sono entrati ufficialmente nel mirino del governo. L'esecutivo si muoverà su due fronti: il primo riguarda gli assegni alti con i tagli annunciati da Di Maio, il secondo fronte invece riguarda il blocco delle rivalutazioni a partire da gennaio 2019. Gli assegni alti e quelli di fascia media dunque subiranno penalizzazioni. Facciamo un po' di chiarezza su tutti e due i fronti. Per quanto riguarda le sforbiciate agli assegni ...

Pensioni - stretta sull’indicizzazione degli assegni sopra i 1.500 euro : Indicizzazione piena solo per le Pensioni fino a tre volte il minimo (1.530 euro al mese), poi decalage simile ma meno forte rispetto all’attuale schema (che sarebbe scaduto a fine anno) per garantire una minore spesa per 200 milioni l’anno prossimo, 600 nel 2020, 900 nel 2021...

Pensioni d'oro - tagli dal 10 al 40%. Colpiti gli assegni sopra i 90 mila euro lordi : milaNO - Arriva in Senato l'atteso emendamento targato M5s sul taglio alle Pensioni d'oro. Nelle modifica alla Manovra presentata in Commissione Bilancio dal senatore Patuanelli si conferma quanto ...

Manovra - emendamento M5s : tagli dal 10% a Pensioni sopra 90mila euro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pensioni d'oro - emendamento concordato : tagli dal 10% al 40% sopra i 90 mila euro per 5 anni : Le Pensioni superiori a 90mila euro l'anno saranno ridotte del 10% per la parte eccedente fino a 130mila euro, del 20% dai 130mila ai 200mila, del 25% dai 200mila ai 350mila, del 30% dai 350mila ai 500mila e del 40% sopra i 500mila. È quanto prevede l'emendamento alla manovra sulle 'Pensioni d'oro' a prima firma Patuanelli (M5s) presentato in commissione Bilancio al Senato. Si tratta un emendamento concordato e quindi dovrebbe essere il ...

Salvini : 'Bloccare adeguamento delle Pensioni sopra i 5mila euro' : Cooperative - Il ministro ha poi risposto a una domanda sulle cooperative, dicendosi "contento che il mondo delle vere cooperative ci voglia dare una mano per smascherare quelle finte che sfruttano i ...

Pensioni - ecco quando (e soprattutto a chi) conviene l’opzione quota 100 : Calcoli alla mano, chi va in pensione prima cumula maggiori rendite rispetto a chi va dopo. Guida minima alla possibile scelta, considerando che l’opzione potrebbe entrare in vigore nel corso del 2019 attraverso un decreto legge o un disegno di legge. E dovrebbe avere due pilastri: la volontarietà della scelta da parte del lavoratore e l’impossibilità di cumulare pensione e reddito da lavoro per due anni dal pensionamento...--Andare ...

Pensioni d'oro - Di Maio strappa il sì alla Lega : 'Taglio sopra i 90mila euro' : Le Pensioni d'oro ottengono il sì della Lega e raggiungono la commissione della legge di Bilancio. Ad essere escluse le Pensioni contributive, le Pensioni sotto i 90mila euro e le casse complementari. ...