Pensioni col trucco | prima l' aumento Poi il governo fa scattare la sforbiciata

Ora è ufficiale - il governo taglierà anche le Pensioni calcolate con il contributivo : Alcuni sono errori da penna blu, tutto sommato comprensibili se finiscono dentro a un maxiemendamento di oltre 200 pagine, con 1143 commi, scritto in poche ore. Dentro la Legge di Bilancio 2019, però, il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, l’organo che alla Camera esprime pareri

Stralcio cartelle per chi è in difficoltà Dalle Pensioni al reddito - tutte le misure : Intanto, è ancora alta tensione tra Movimento 5 Stelle e tecnici del ministero dell'Economia. Fonti M5S dell'esecutivo parlano di 'errori' contenuti nel testo del maxiemendamento - presentato oggi al ...

Stralcio cartelle per chi è in difficoltà. Dalle Pensioni al reddito - tutte le misure : Intanto, è ancora alta tensione tra Movimento 5 Stelle e tecnici del ministero dell'Economia. Fonti M5S dell'esecutivo parlano di 'errori' contenuti nel testo del maxiemendamento - presentato oggi al ...

Pensioni e tasse : ecco la manovra Chiesta fiducia.Mercoledì alla Camera : Quattro miliardi per quota 100 e 7,1 miliardi per il reddito di cittadinanza. Web tax, ncc, eco tassa sulle auto e buche di Roma. Il testo del maxiemendamento al ddl bilancio, bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, conferma la principali misure annunciate nei giorni scorsi Segui su affaritaliani.it

Pensioni - il calcolo : quanto perdi all'anno con la riforma. Anche Alberto Brambilla stronca Matteo Salvini : ... trasferendo risorse dal lavoro all'assistenza e incoraggiando l'economia sommersa anziché il senso del dovere', ha commentato Brambilla. Sì, lo stesso Brambilla da sempre vicinissimo a Matteo ...

Taglio Pensioni d’oro 2019 dal 15 al 40% : chi colpirà e come funziona - le novità : come annunciato da tempo ormai, il governo sembra voler mantenere la parola data sulla questione del Taglio pensioni d’oro. La misura, che s’inserisce nell’ambito della decurtazione dei vitalizi degli ex deputati, che vedranno i loro assegni ricalcolati in base al metodo contributivo, il ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, mette la parola fine a tutte quelle pensioni che non hanno versato una quota di contributi che ...

Pensioni d'oro - tagli dal 10 al 40%. Colpiti gli assegni sopra i 90 mila euro lordi : milaNO - Arriva in Senato l'atteso emendamento targato M5s sul taglio alle Pensioni d'oro. Nelle modifica alla Manovra presentata in Commissione Bilancio dal senatore Patuanelli si conferma quanto ...

Macron - le misure contro la collera : aumento del salario minimo - straordinari - Pensioni : Una condanna forte delle violenze. Poi l’apertura di uno «stato di emergenza economico e sociale», che si concretizza con una serie di misure a favore dei più deboli: i pensionati, i lavoratori con salario minimo, e l’apertura di un grande dibattito pubblico sui grandi temi politici, a cominciare dalla vita quotidiana («Avere una casa, spostarsi, riscaldarsi») soprattutto nelle reti locali...

Pensioni - Inps : per Ape sociale accolte oltre 21mila domande : Per l 'Ape sociale, nel periodo novembre 2017- luglio 2018, il numero di domande presentate dai lavoratori disoccupati è di 57.572 pari al 65,8% del totale. Le domande accolte sono 21.009 pari al 24% ...

Rivalutazione Pensioni 2019 : aliquote e calcolo : Dal primo gennaio 2019 viene confermato all'1,1% l'attuale indice di Rivalutazione pensioni , come indicato nel DM Economia del 16 novembre , nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre, . Sia per quanto riguarda l'adeguamento 2018 che conferma la stima dell'anno scorso sia per quanto riguarda il previsionale , l'...

Pensioni anticipate e LdB 2019 : su Quota 100 criteri stringenti - preoccupano i vincoli : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 28 novembre 2018 vedono crescere le preoccupazioni per i vincoli legati alla nuova Quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato che dovrebbe consentire l'uscita dal lavoro a partire dai 62 anni di età e dai 38 anni di contribuzione. Secondo il Presidente dell'Inps Tito Boeri, visti i vincoli presenti, è lo stesso termine Quota 100 ormai a risultare fuorviante e quindi da cambiare. Nel frattempo ...

Le Pensioni dei vip - Enzo Paolo Turchi : “740 euro - ci sono rimasto male”. Giucas Casella : “800 euro - cifra ridicola” : La crisi colpisce anche i vip nostrani alle prese con pensioni piuttosto basse, inferiori ai mille euro al mese. I conti non tornano per colpa di agenti disonesti e regole antiquate, tutti davanti allo stesso risultato: incassano molto meno di quanto hanno versato. Il settimanale Spy racconta la rabbia di alcuni artisti che dopo lunghissime carriere, talvolta cinquantennali, si ritrovano con un pugno di mosche tra le mani. “Ci sono rimasto ...

Pensioni dei vip - lo sfogo di Giucas Casella : ”Una cifra ridicola” : Giucas Casella è il grande mentalista di tutti i tempi, celebre e popolare in Italia, è Diventato famoso grazie all’esperimento delle mani legate. Nel corso della sua carriera addormentato i più grandi personaggi dello spettacolo e del cinema, con esperimenti sotto ipnosi e con sorprendenti esperimenti al limite della sopportazione fisica, come l’immersione nel ghiaccio, i carboni ardenti, sepolto sotto 2 metri di terra, chiuso in una botola ...

Pensioni scuola 2019 : circolare Miur - requisiti e domande : Pensioni scuola 2019: il Miur ha pubblicato la nota 50647 del 16 novembre 2018 e la tabella con i requisiti, in attuazione del DM 727 del 15 novembre 2018. Le domande di dimissioni volontarie dal servizio (e l’eventuale richiesta di pensione più part-time) vanno presentate da docenti/educatori e ATA entro il 12 dicembre 2018. Per i dirigenti scolastici il termine per la presentazione delle domande è il 28 febbraio 2019. La domanda di dimissioni ...