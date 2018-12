PD manifesta contro il Governo | “Manovra è contro il popolo | tasse aumentate per tutti”

Ncc - tensioni a Roma durante la manifestazione degli autisti contro la Manovra : La protesta è iniziata ieri, poco dopo le 13 con una sfilata lungo l'anello viario che collega il piano Partenze dei Terminal dell'aeroporto di Fiumicino. Le auto degli Ncc, scortate in testa e coda ...

A Marsala la manifestazione Street Parade contro i decreti Salvini e Pillon : Sabato scorso, il centro di Marsala, oltre al consueto shopping natalizio ha visto svolgersi la manifestazione di protesta 'Street Parade', una sfilata di cittadini, associazioni culturali, ...

Salvini e Di Maio esultano - ma sulla manovra continua lo scontro. Pd e sindacati annunciano manifestazioni : Dopo il tour de force in Senato, la manovra si avvia al passaggio conclusivo alla Camera, di nuovo in tempi strettissimi. Le opposizioni continuano ad attaccare -

I sindacati contro la manovra : "Pessima - pronti a manifestazione a gennaio" : Una manovra "sbagliata, miope, recessiva, che taglia ulteriormente su crescita e sviluppo, lavoro e pensioni, coesione e investimenti produttivi, negando al Paese, e in particolare alle sue aree più deboli, una prospettiva di rilancio". Lo affermano in una nota Cgil, Cisl e Uil, dicendosi pronte alla mobilitazione unitaria "che culminerà con una grande manifestazioni nazionale a Gennaio". "Per le modalità della sua ...

Gilet gialli - guerriglia in strada : poliziotto estrae la pistola e la punta contro i manifestanti. Forze dell’ordine in fuga : Nel sesto sabato di protesta dei Gilet gialli in tutta la Francia, che ha portato all’arresto del leader del movimento, nelle strade di Parigi si è assistito a scene di guerriglia. Nel video, che circola sui social, il momento in cui un poliziotto è costretto a estrarre la pistola e a puntarla contro i manifestanti. Le immagini hanno fatto molto scalpore, anche se un video più lungo, firmato da Clément Lanot, mostra ciò che è successo ...

Budapest : migliaia di persone manifestano contro legge lavoro : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

ART. 1 MDP E ANPI ADERISCONO ALLA manifestaZIONE DI VITTORIA CONTRO L'OMOFOBIA : ... che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, ...

CATALOGNA - TORNA LA TENSIONE : POLIZIA CARICA manifestaNTI/ Barcellona : indipendentisti contro premier Sanchez : CATALOGNA, scontri tra indipendentisti e Mossos: 11 arresti. A Barcellona esplode la protesta dopo Consiglio dei Ministri del Governo spagnolo.

manifestazione pacifica dei Tir lumaca in Valle Roya contro il "divieto della vergogna" : "Si è svolta la conferenza stampa indetta dall'AstraCuneo per affrontare due temi di basilare importanza per il settore dell'autotrasporto in provincia di Cuneo e nel basso Piemonte: il completamento ...

Bruxelles scontri tra polizia e manifestanti contro il Global compact : Bruxelles scontri tra polizia e manifestanti contro il Global compact In città due cortei: il primo “contro Marrakesh”, l’altro antirazzista. scontri tra pro migranti ed estrema destra. La polizia carica i manifestanti Circa 5mila persone si sono date appuntamento per protestare contro il Global compact, approvato a Marrakech lo scorso 10 dicembre. In parallelo, un altro migliaio di manifestanti è in marcia contro il razzismo. ...

Bruxelles a ferro e fuoco : manifestazioni pro e contro i migranti : La rivolta contro il totalitarismo globalista si espande in tutto il mondo. I popoli della Terra rivendicano il loro diritto ad esistere. I popoli della Terra non vogliono estinguersi. pic.twitter.

Bruxelles - corteo contro Global compact : scontri tra polizia e manifestanti : Sono ore di tensione a Bruxelles, dove due manifestazioni stanno paralizzando il centro della città. Circa 5mila persone si sono date appuntamento per protestare contro il Global compact, approvato a Marrakech lo scorso 10 dicembre. In parallelo, un altro migliaio di manifestanti è in marcia contro il razzismo.Secondo quanto riferito dai media locali, i partecipanti alla prima manifestazione hanno lanciato oggetti contro le forze dell'ordine, ...

Bruxelles - scontri e cariche della polizia davanti alla Commissione Europea alla manifestazione contro il patto di Marrakech : scontri in corso a Bruxelles, nel quartiere delle istituzioni europee, tra i partecipanti di due distinte manifestazioni, una pro ed una contro i migranti. La polizia è ricorsa ai gas lacrimogeni e agli idranti davanti alla sede della Commissione Europea. In piazza ci sarebbero almeno 5.500 persone che protestano contro il patto Onu sui migranti e un altro corteo, con un migliaio di persone, che manifestano contro la xenofobia e il razzismo cui ...