Partito Democratico in piazza Montecitorio contro la manovra | Onestà | dove

Manovra - parte la protesta - pronti a scendere in piazza Sindacati e Partito Democratico : La Manovra passa al Senato adesso manca alla Camera ma è già il momento delle proteste. Manifestazioni in piazza quelle chiamate dai Sindacati e dal PD Approvata dal Senato, con un voto di fiducia, la Manovra passa ora alla Camera il 28 dicembre. Dopo la bagarre in Aula nella notte, i vicepremier festeggiano, non senza problemi al loro interno, e opposizioni e Sindacati confederali protestano e annunciano la mobilitazione di piazza. Il Pd chiama ...

Roma - il circolo Pd di Torpignattara lasciato ai filippini per la messa evangelica. E loro : “Che cos’è il Partito democratico?” : La domenica mattina, in via di Torpignattara, una musica celestiale esce dalla sezione del Pd. Sono i devoti filippini di una chiesa evangelica cristiana che da ormai un anno ogni domenica occupano la sede dello storico circolo per la loro messa settimanale. Che Torpignattara sia un quartiere multietnico è ormai cronaca nazionale. Eppure la zona ha una storia antica legata alla Resistenza al nazifascismo e al Partito Comunista Italiano. Il PCI ...

Primarie Pd : ecco chi sono i candidati a guidare il Partito Democratico : Domenica 3 marzo gli elettori del Pd sono chiamati a votare i candidati a nuovo segretario del Partito Democratico. I...

Vittorio Feltri - il suicidio perfetto del Partito democratico : Ecco perché chiedersi come mai la politica nostrana attraversi un periodo di mutazione genetica è un esercizio vano. Il problema è che, Salvini a parte, i competitori in campo sono spompati e vocati ...

Pd - Calenda : non fondo Partito - lavoro per ampio Fronte democratico : Roma, 7 dic., askanews, - 'Nonostante l'insistenza degli stessi dirigenti di Pd 'fai un partito e poi ci alleiamo', non ho intenzione di farne uno. Ho sempre detto e ripetuto che non credo ai partiti ...

Primarie Partito Democratico - caro Marco Minniti non si corre solo quando si vince : Chi scrive questa rubrica non è un accanito fan di Matteo Renzi. E tra i meriti di Marco Minniti vi è quello di non essere un professionista del bla bla bla. Conserva ancora un certo pudore a parlare a vanvera e si vede che tenta in tutti i modi di dire dopo averci pensato. Fa dunque un effetto strano che egli abbia rinunciato a proseguire nella candidatura a segretario del Pd dopo aver scoperto che Renzi non l’avrebbe accompagnato nella ...

Tirrenica - Partito Democratico : 'L'annuncio del Movimento 5 Stelle ha colpito ancora' : ... tenendo conto della sicurezza degli automobilisti, delle necessità del territorio, dell'impatto dell'opera e delle ricadute sull'economia della zona. La Maremma non ha affatto bisogno di spot o di ...

Partito Democratico - la direzione nazionale approva le primarie : si voterà il 3 marzo 2019 : Le primarie del PD (Partito Democratico) si svolgeranno domenica 3 marzo 2019, è stato stabilito dalla direzione nazionale del Partito presieduto da Matteo Orfini che oggi, mercoledì 28 novembre 2018, ha approvato il documento del regolamento del prossimo congresso che si svolgerà nel nuovo anno. L'atto è passato con l'astensione di quattro membri e zero voti contrari. L'astensione di Francesco Boccia Ad astenersi dalla votazione sono stati la ...

Segreteria PD : tutti i segretari del Partito Democratico da Veltroni a Martina - Sky TG24 - : L'ex sindaco di Roma è stato il primo a ricoprire il ruolo nel 2007, anno della fondazione del Partito. Dopo di lui Franceschini, Bersani, Renzi, Martina e le reggenze di Epifani e Orfini. Il 3 marzo ...

Primarie Pd - il 3 marzo si vota per il nuovo segretario del Partito Democratico : La direzione del Partito Democratico ha approvato il regolamento per il congresso, fissando anche la data delle Primarie...

Partito Democratico - decisa la data delle primarie : si terranno il 3 marzo 2019 : Ora è ufficiale: le primarie per scegliere il nuovo segretario del Partito democratico si terranno il 3 marzo 2019. È quanto deciso dalla Direzione nazionale dei democratici, che ha approvato il regolamento del congresso. Quattro gli astenuti e nessun voto contrario. La decisione della direzione è arrivata dopo che la Commissione Congresso del Pd ha approvato all’unanimità il regolamento congressuale e trovato anche l’accordo sul tesseramento. ...

Si è dimesso il segretario del Partito democratico. Giuliano Muzio : ''La misura è colma'' : TRENTO . Il segretario del Partito democratico si è dimesso: " La misura è colma ", afferma Giuliano Muzio . Spiega che la decisione non è un fulmine a ciel sereno: " Lo avevo detto subito dopo le ...