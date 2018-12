Parma Roma | il risultato in diretta live

Parma-Roma - le formazioni ufficiali : Parma-Roma, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che preannuncia grande spettacolo. In campo Parma e Roma, due squadre alla ricerca di punti per la zona Europa, gli uomini di Di Francesco alla ricerca di un’altra vittoria e della continuità. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Parma-Roma, le formazioni ...

DIRETTA Parma Roma / Streaming video Dazn : Gianluca Manganiello arbitra al Tardini - Serie A - : DIRETTA PARMA ROMA Streaming video Dazn: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Parma-Roma - dalle 15.00 La Diretta Contro l'ex Gervinho Di Francesco alla ricerca di conferme : Parma e Roma si affrontano quest'oggi alle ore 15 in un match valido per la 19a gara di campionato: i ducali, 25 punti nelle prime 18 partite in questo loro ritorno in Serie A, sono tornati a vincere ...

Parma-Roma : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Parma-Roma, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Serie A - diretta Parma-Roma dalle 15.00 : le probabili formazioni e dove vederla in tv : ROMA - La Roma scende in campo al Tardini con l'obiettivo di dare continuità al successo ottenuto a Santo Stefano contro il Sassuolo. Torneranno tra i titolari Dzeko ed El Shaarawy. Dall'altra parte ...

Parma - la prima volta di Gervinho contro la Roma : Gervinho è rimasto nel cuore dei tifosi della Roma dopo due anni e mezzo nella Capitale e i 26 gol segnati in 88 partite. Per la prima volta in carriera la 'freccia nera' affronterà i giallorossi che ...

Pagelle Parma-Roma : highlights e tabellino del match : Pagelle PARMA ROMA – Nel Parma D’Aversa ritrova Bruno Alves che torna al centro della difesa dopo aver scontato la squalifica. Al suo fianco ci sarà Bastoni con Gagliolo che tornerà ad occupare la fascia sinistra di difesa. In mezzo spazio a Scozzarella cone Rigoni e Barillà ai lati mentre in attacco Siligardi dovrebbe essere il […] L'articolo Pagelle Parma-Roma: highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie ...

Parma-Roma - probabili formazioni : Dzeko torna dal 1' minuto : PARMA ROMA probabili formazioni – Nel Parma Di Gaudio non dovrebbe recuperare e pertanto sugli esterni d’attacco ci saranno Gervinho e Biabiany. Nella Roma De Rossi ancora in forte dubbio, a centrocampo scontata la coppia Cristante-Nzonzi. In attacco Dzeko potrebbe essere pronto a riprendersi il posto da titolare, Schick non sta benissimo. Sono queste le notizie principali […] L'articolo Parma-Roma, probabili formazioni: Dzeko ...

Parma-Roma : i Capitolini vogliono chiudere con 3 punti il loro 2018 : Roma – La serie A al giro di boa. La 18esima giornata, nonchè ultima gara del girone d’andata e ultima fatica prima della sosta invernale ci regalerà, dopo diversi anni, un grande classico del calcio italiano. La Roma sarà difatto in scena allo stadio Ennio Tardini di Parma (ore 15), contro l’omonima squadra allenata da Roberto D’aversa. I Ducali sono tornati nella massima divisione dopo il fallimento del marzo 2015 e una ...

Roma - a Parma torna Dzeko per inseguire il bis : dal nostro inviato Parma L'anno della Roma finisce al Tardini, stadio in cui spesso ha trovato l'ispirazione: 12 successi in 24 visite, tanto che per il Parma non c'è rivale peggiore da ospitare tra ...

Parma-Roma oggi in tv - orario d’inizio e su che canale vederla | Le probabili formazioni : Si chiude il girone d’andata della Serie A 2018/19. Questo pomeriggio saranno di scena Parma e Roma alle ore 15.00 presso lo stadio Tardini per l’ultimo impegno dell’anno, prima di darsi l’arrivederci a fine gennaio, al termine della sosta invernale. I ducali, reduci dal successo di Firenze, e con il vento in poppa, confermano il 4-3-3 con Sepe tra i pali, Iacoponi e Gagliolo sulle fasce difensive, mentre in mezzo torna ...

Parma Roma - le probabili formazioni : La netta vittoria contro il Sassuolo nell'ultimo turno di campionato a rilanciare le ambizioni europee di una Roma che adesso va a caccia della continuità contro il Parma al Tardini . La formazione ...

PROBABILI FORMAZIONI/ Parma Roma : orario e diretta tv. Nessun dubbio per la difesa ducale! - Serie A - : PROBABILI FORMAZIONI Parma Roma: diretta tv e orario. Vediamo le possibili mosse dei due allenatori in vista del match della 19giornata di Serie A.