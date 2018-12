Parma-Roma 0-2 | le pagelle di CalcioWeb FOTO ...

Parma-Roma 0-1 - risultato e diretta live : Parma-Roma, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Diretta/ Parma-Roma - risultato live 0-0 - streaming video Dazn : Kluivert non ci arriva - Serie A - : Diretta Parma Roma streaming video Dazn: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Diretta/ Parma-Roma - risultato live 0-0 - streaming video Dazn : Zaniolo si mette subito in mostra : Diretta Parma Roma streaming video Dazn: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

DIRETTA/ Parma Roma - risultato live 0-0 - streaming video Dazn : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Parma Roma streaming video Dazn: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Serie A LIVE - i match delle 15 : Inter a Empoli - il Parma ospita la Roma : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Juve e Sampdoria, continua il sabato di Serie A con le sette gare delle 15. Scontro salvezza al Bentegodi tra Chievo e Frosinone. L’Empoli, desideroso di tornare al successo, ospita l’Inter di Spalletti, che ritrova Nainggolan ma deve rinunciare a Perisic – infortunatosi nella rifinitura. All’Olimpico, la Lazio ospita il Torino di Mazzarri; l’squadra capitolina, la ...

Diretta Parma Roma / Streaming video Dazn : i giallorossi segnano quasi il doppio dei ducali - Serie A - : Diretta Parma Roma Streaming video Dazn: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Parma-Roma - le formazioni ufficiali : Parma-Roma, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 19^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante e che preannuncia grande spettacolo. In campo Parma e Roma, due squadre alla ricerca di punti per la zona Europa, gli uomini di Di Francesco alla ricerca di un’altra vittoria e della continuità. Ecco le formazioni ufficiali e le scelte dei due allenatori. Parma-Roma, le formazioni ...

Parma Roma - il risultato in diretta live : FORMAZIONI UFFICIALI Parma , 4-3-3, : Sepe; Iacoponi, Bruno Alves, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Barillà; Biabiany, Gervinho, Siligardi. Allenatore: D'Aversa Roma , 4-2-3-1, : Olsen; Florenzi, ...

DIRETTA Parma Roma / Streaming video Dazn : Gianluca Manganiello arbitra al Tardini - Serie A - : DIRETTA PARMA ROMA Streaming video Dazn: probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Serie A per la 19giornata.

Parma-Roma - dalle 15.00 La Diretta Contro l'ex Gervinho Di Francesco alla ricerca di conferme : Parma e Roma si affrontano quest'oggi alle ore 15 in un match valido per la 19a gara di campionato: i ducali, 25 punti nelle prime 18 partite in questo loro ritorno in Serie A, sono tornati a vincere ...

Parma-Roma : formazioni ufficiali e partita in diretta live : Parma-Roma, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Parma-Roma - un match che vale : la sfida in esclusiva su DAZN : I giallorossi sfidano il Parma al Tardini in un incontro che potrebbe rimetterli definitivamente in piena lotta per il quarto posto. L'articolo Parma-Roma, un match che vale: la sfida in esclusiva su DAZN è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie A - diretta Parma-Roma dalle 15.00 : le probabili formazioni e dove vederla in tv : ROMA - La Roma scende in campo al Tardini con l'obiettivo di dare continuità al successo ottenuto a Santo Stefano contro il Sassuolo. Torneranno tra i titolari Dzeko ed El Shaarawy. Dall'altra parte ...

Parma - la prima volta di Gervinho contro la Roma : Gervinho è rimasto nel cuore dei tifosi della Roma dopo due anni e mezzo nella Capitale e i 26 gol segnati in 88 partite. Per la prima volta in carriera la 'freccia nera' affronterà i giallorossi che ...