Parma | Inglese seguito da Mancini

Fiorentina-Parma 0-1 : decide un gol di Inglese : La Fiorentina gioca, il Parma si prende i punti. Può essere questa la sintesi spicciola di un pomeriggio nel quale i viola hanno fatto la partita per buona parte del match, mettendo i brividi a Sepe ...

VIDEO Fiorentina-Parma 0-1 Highlights : sintesi e gol della partita. Inglese la risolve con un assolo : Il Parma ha espugnato il Franchi, sconfiggendo la Fiorentina per 1-0 nel match valido per la 18^ giornata della Serie A 2018-2019 di calcio. I ducali sono riusciti a imporsi in trasferta grazie a un bellissimo gol di Inglese nel recupero del primo tempo, un assolo sulla trequarti che ha permesso agli emiliani di passare in vantaggio e poi nella ripresa sono riusciti a difendersi dai vari tentativi dei viola. Di seguito il VIDEO con gli ...

Parma - Inglese al 45' : 'Partita facile per noi' : È di Roberto Inglese il gol del momentaneo vantaggio tra Parma e Fiorentina. Ecco le sue parole a Sky Sport al 45esimo: ' Per noi queste partite sono più semplici , perché la nostra arma è aspettare e ripartire. L'abbiamo fatto bene, ora dobbiamo farlo ancora perché la Fiorentina è una squadra forte'.

Serie A LIVE - le partite delle 15 : Inglese - Parma avanti a Firenze! [VIDEO] : Serie A LIVE – Il boxing day di Serie A prosegue con le partite delle 15. La Juventus va a far visita all’Atalanta di Gasperini, su uno dei campi più difficili del campionato. Derby in famiglia al Dall’Ara: Pippo Inzaghi, mister del Bologna, sfida il fratello Simone, allenatore della Lazio. Fiorentina a caccia di continuità col Parma dopo la vittoria di San Siro sul Milan. Completano il quadro Cagliari-Genoa e ...

Milan-Parma 2-1 - Cutrone e Kessie rispondono a Inglese : MILANO - L'arrampicata del Milan verso la zona Champions prosegue: faticosa, senza i soliti 5 titolari, ma anche per questo meritata. Il 2-1 inflitto al Parma , la cui ottima classifica non è affatto ...

Milan-Parma - le pagelle : Donnarumma poco sicuro - Inglese lotta : pagelle MILAN G. Donnarumma 5.5 Ancora una volta poco sicuro sia con la palla tra i piedi sia nelle uscite. CALABRIA 5 Si propone in attacco e dà una bellissima palla a Cutrone, ma in difesa sbaglia ...

Il Milan supera il test di… Inglese : Parma ribaltato e quarto posto - Cutrone non fa rimpiangere Higuain : I rossoneri riescono a ribaltare l’iniziale svantaggio firmato Inglese, la volée di Cutrone e il rigore di Kessié regalano il quarto posto temporaneo al Milan quarto posto solitario, in attesa che la Lazio giochi a Verona contro il Chievo. Il Milan fa il proprio dovere e stende il Parma, prendendosi tre punti fondamentali nella corsa alla zona Champions League. Spada/LaPresse Tante le assenze per Gattuso, costretto ancora una volta a ...

Milan-Parma LIVE - crociati a segno con Inglese! : 53′ – Gattuso lancia in campo Borini per uno spento Mauri e il Milan passa al 4-4-2. 49′ – Inglese! Il centravanti dei crociati porta in vantaggio il Parma con un colpo di testa su corner battuto da Scozzarella. 46′ – Al via la ripresa! Capovolgimenti di fronte continui. INTERVALLO – Poche emozioni nel lunch match di “San Siro”. Il Milan prova a fare la partita, ma il Parma tiene bene ...

Milan-Parma - probabili formazioni : tocca ancora a Cutrone. Gervinho-Inglese per D’Aversa : Milan-Parma probabili formazioni – Domenica alle 12.30 andrà in scena allo Stadio San Siro la sfida tra Milan e Parma. Dopo la vittoria con il brivido, in Europa League contro il Dudelange, che ha permesso ai rossoneri di avere più risultati possibili nello scontro finale con l’Olympiacos, adesso arriverà un’altra partita delicata, questa volta contro […] L'articolo Milan-Parma, probabili formazioni: tocca ancora a ...

Inglese riscattato dal Parma? L’agente fa il punto sul mercato : Quale futuro per Roberto Inglese? Il centravanti potrebbe essere acquistato dal Parma durante la finestra di calciomercato estiva Samuele Sopranzi, agente di Roberto Inglese, ha parlato del futuro del proprio assistito a Radio Marte. Il centravanti è attualmente in forza al Parma, ma il cartellino è di proprietà del Napoli che però sembra aver scartato l’attaccante ancora non pronto per palcoscenici “da scudetto”. ...

Calciomercato Parma - tiene banco il futuro di Inglese : le indicazioni dell’agente : Calciomercato Parma – Il Parma è al lavoro in vista della ripresa del campionato ed a tenere banco è anche il mercato ed il futuro dell’attaccante Inglese. “Inglese e Napoli? Onestamente in questo momento non abbiamo pensato a queste cose. C’è il contro riscatto del Napoli e il riscatto del Parma. Adesso sta pensando al Parma, perché il Parma deve salvarsi. In questo momento sta pensando solo al Parma Calcio e verso Marzo ...

Torino-Parma 1-2 - Gervinho e Inglese. Risultato e tabellino : La cronaca. Parma spumeggiante nella prima mezz'ora, poi il Torino riapre il match: è questa la sintesi del primo tempo tra granata e crociati. Al 4' gli ospiti si rendono pericolosi con Gervinho, la ...

Torino-Parma 1-2 - Video Gol Highlights - : Gervinho e Inglese espugnano l'Olimpico : Torino-Parma 1-2, Video gol Highlights: la cronaca https://youtu.be/Puu4VfURK58 Il Parma batte il Torino per 2-1 e lo appaia in classifica. Reti di Gervinho e Inglese per i ducali, Baselli per i ...