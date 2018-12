calcioweb.eu

: #Parma, brutte notizie su #Inglese: il bomber gialloblu non sarà titolare - CalcioWeb : #Parma, brutte notizie su #Inglese: il bomber gialloblu non sarà titolare - ParmaLiveTweet : Roma, Schick non ce la fa. Ma torna Dzeko titolare: Buone e brutte notizie in casa Roma a poche ore dalla sfida con… - MassiR23 : Le mezze misure? Brutte? Santander non è un fenomeno ma si sbatte e col Milan è stato in ombra, Destro ha fatto un… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) A quanto pare Roberto D’Aversa dovrà fare a meno di, uno dei calciatori più forti del. Il centravanti degli emiliani non è in ottime condizioni per un problema fisico che si trascina da prima della partita contro la Fiorentina, decisa peraltro da una sua segnatura. Contro la Roma, allora, il tecnicoschiererà uno tra Biabiany e Ceravolo. Brutta tegola per i crociati, che senza il loroperdono un’importante soluzione offensiva.SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LESEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolosu: ilnonCalcioWeb.