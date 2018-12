Paris super a Bormio | conquista anche il SuperG

Sci alpino - supergigante Bormio : vittoria di Dominik Paris. Bis dopo il successo in discesa libera : Per Paris è il secondo successo in carriera in supergigante in coppa del mondo, il primo nel gennaio 2015 a Kitzbühel. Le altre nove vittorie in dell'altoatesino sono arrivate in discesa libera, ...

SuperG Bormio 2018 - TURBO Paris! Vittoria capolavoro - Mayer beffato con un finale da fenomeno : Sa solo vincere, è un fenomeno indiscutibile, è il Kaiser indiscusso della Stelvio, è il padrone totale della magica pista in Valtellina: Dominik Paris confeziona una doppietta d’antologia nel giro di 24 ore e scrive una pagina stupenda della storia dello sci italiano. Dopo aver trionfato nella discesa di ieri, l’azzurro si è superato e ha vinto anche il SuperG di Bormio valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino: l’ultima ...

Super-G Bormio streaming video e tv : parlano Paris e Innerhofer - Coppa del Mondo sci - : Diretta Super-G Bormio streaming video e tv, risultato live della gara di Coppa del Mondo di sci: favoriti e azzurri sulla Stelvio , oggi 29 dicembre, .

LIVE Sci alpino - SuperG Bormio 2018 in DIRETTA : Innerhofer e Paris inseguono una nuova impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperGigante di Bormio, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19. Sulla Stelvio va in scena la seconda prova veloce di questa due-giorni che va chiudere il 2018 e, per i colori italiani, c’è la speranza di piazzare uno storico bis dopo la splendida vittoria di ieri di Dominik Paris. Il campione nato a Merano ha centrato il terzo successo a Bormio, precedendo Chrtistof Innerhofer, al ...

Sci alpino - SuperG Bormio 2018 : la formazione dell’Italia. Dominik Paris e Christof Innerhofer per una nuova magia : Sabato 29 dicembre si disputerà il SuperG di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. Sulla mitica Stelvio andrà in scena l’ultima gara dell’anno solare, si preannuncia grande spettacolo su una pista particolarmente impegnativa ed esigente che metterà a dura prova tutti gli atleti. L’Italia vuole continuare a sognare dopo la fantastica doppietta confezionata in discesa da Dominik Paris e Christof ...

LIVE Sci alpino - SuperG Val Gardena 2018 in DIRETTA : norvegesi favoriti - Innerhofer e Paris sognano il podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del SuperG della Val Gardena, gara valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Prende il via ufficialmente il lungo fine settimana dolomitico. Si incomincerà con la due giorni della Val Gardena con un SuperGigante e una discesa libera. Oggi è il giorno del Super G. Finora sono arrivate le vittorie di Kjetil Jansrud e Max Franz, che sono anche tra i grandi favoriti per la vittoria finale. Un ...

Sci alpino – Paris terzo nel supergigante di Beaver Creek : le parole dell’azzurro : Le parole di Dominik Paris dopo il terzo posto di oggi nel supergigante di Beaver Creek Per Dominik Paris il terzo posto nel superG di Beaver Creek rappresenta una prima volta e l’Italia torna nei posti che contano a cinque anni di distanza dal doppio podio (discesa e superG) di Peter Fill nel 2013. Per Paris si tratta del podio numero 24 della carriera, uno in meno di Max Blardone. Ecco il velocista della Val d’Ultimo: ...

Sci : Paris 3/o in superG Beaver Creek : Domani e' in programma uno slalom gigante che chiude la trasferta nordamericana della coppa del mondo.