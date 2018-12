Palermo | Zamparini cede la società | è ufficiale Richardson nuovo presidente

Palermo : Zamparini escluso dalla gestione della nuova società : Palermo - Non ci sarà alcuno spazio per Maurizio Zamparini nel nuovo assetto del Palermo, così come è già finita l'avventura di David Platt come consulente del sodalizio siciliano. A comunicarlo è la ...

Palermo - la nuova proprietà esclude Zamparini e Platt : La Global futures sports & entertainment limited (Gfse Ltd), fresca proprietaria del Palermo, ha comunicato che l’ex presidente Zamparini non avrà un ruolo di consulenza nel nuovo assetto societario e che non ci sarà spazio neanche per David Platt, il cui compito si è esaurito. “Zamparini – si legge sulla nota in inglese – non sarà a nessun titolo coinvolto nella gestione del club e i commenti sulla squadra ...

Palermo - compito già finito per Platt : Zamparini fuori dalla gestione del club : È già finita l'avventura di David Platt nel Palermo e non ci sarà spazio per Maurizio Zamparini nel nuovo assetto del club rosanero. L'articolo Palermo, compito già finito per Platt: Zamparini fuori dalla gestione del club è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

GdS Palermo - la prima senza Zamparini : 'Giocatori distratti? Non siano presuntuosi' : Allora il mondo era diverso: scopriremo i dettagli di un'operazione che non ha convinto tutti, tuttavia sul piano strettamente formale la svolta c'è stata. Sarebbe bello se oggi all'Euganeo ci fosse ...

Palermo : Richardson - cercato noi Zamparini : ANSA, - Palermo, 4 DIC - "Negli ultimi sei mesi cercavamo opportunità d'investimento in tutto il mondo. Siamo stati noi a cercare il Palermo. Questa per noi rappresenta una grande opportunità". Lo ha detto l'ad della Global Futures Sports and Entertainment, Clive Richardson. L'uomo che ieri ha ...

Serie B Palermo - Zamparini : «Lascio in buone mani la società» : Palermo - "Non so se sia un giorno triste o bello, forse entrambe le cose. Lasciare il Palermo è triste, ma ho avuto la possibilità di trovare chi continuerà il mio lavoro, come un padre con il figlio"...

Cessione Palermo - Zamparini : “Consegno la società a persone serie - ora mi sento come un vedovo” : “Ci si sente come un vedovo: io Palermo l’ho sposata per tanti anni, per cui si può capire come ci si sente adesso“. Così l’ormai ex proprietario dei rosanero Maurizio Zamparini in un’intervista esclusiva rilasciata a Pop Economy, l’emittente alla quale di fatto ieri sera è stata affidata la gestione dell’annuncio ufficiale della Cessione del Palermo al gruppo inglese Global Futures Sports and ...

Zamparini saluta il suo Palermo : “da oggi mi sento vedovo - lascio il club in buone mani” : Maurizio Zamparini ha ceduto il Palermo al gruppo inglese Global Futures Sports and entertainment di Clive Richardson “Mi sento come se fossi diventato vedovo“. Così Maurizio Zamparini, all’indomani dell’ufficialità del suo addio al Palermo, che dopo 16 anni ha venduto al gruppo inglese Global Futures Sports and entertainment di Clive Richardson. Con loro anche David Platt, ex calciatore in forza a Bari, Juventus e ...

Palermo - il saluto di Zamparini : "Mi sento vedovo. Rientrare nel calcio? Mai dire mai" : ... possa dirsi definitivamente conclusa: "Una delle cose che Palermo e questo sport mi hanno regalato è di sentirmi ancora molto giovane " sorride - se mi stufo di stare fuori dal mondo del calcio, chi ...

Zamparini - Palermo? mi sento come vedovo : ANSA, - PALERMO, 4 DIC - "Mi sento come un vedovo, io Palermo l'ho sposata per tanti anni". Così l'ormai ex proprietario dei rosanero Maurizio Zamparini in un'intervista a Pop Economy, l'emittente ...

Palermo - Zamparini : "Mi sento vedovo. Ma ho lasciato in mani sicure" : Tuttavia, nonostante la cessione sia stata appena ufficializzata, Zamparini non esclude in futuro un suo ritorno nel mondo del calcio: "Se mi stufo di star fuori dal calcio, potrei anche rientrare - ...

Serie B - il Palermo dice addio al presidente Zamparini e passa a una società londinese : Si conclude una delle più belle e complicate storie del calcio italiano, quella tra il presidente Maurizio Zamparini e il Palermo calcio. Lo ha dichiarato lo stesso Zamparini che ieri sera ha firmato davanti al notaio la cessione della sua società: "Con un nodo alla gola, lo faccio pensando al futuro della società e ai tifosi palermitani". La prossima settimana è previsto l'incontro tra i vertici della società londinese nuova proprietaria, la ...