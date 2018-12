Pakistan | violentata bambina di 3 anni | Faryal morta per paura e dolore

Orrore in Pakistan - bimba di 3 anni violentata e uccisa : 30 arresti - il corpo in una scarpata : Secondo la polizia la piccola sarebbe morta "di freddo e di paura". Scattate le manette per 30 sospetti, non è esclusa la pista di un branco.Continua a leggere

Pakistan - violentata per ore durante un intervento chirurgico : l'annuncio di una 35enne : Sottoporsi ad un intervento chirurgico di 8 ore e scoprire, successivamente, di aver subito una violenza sessuale. È accaduto in Pakistan, precisamente presso il Lahore Hospital Services. Una 35enne avrebbe subito un abuso sessuale in sala operatoria in occasione di un intervento alle emorroidi. Quando ha ripreso conoscenza, si sarebbe subito resa conto che qualcosa non andava per il verso giusto, avendo forti dolori ai genitali. Il comitato ...