Pagelle Lazio-Torino | highlights e tabellino del match

Bologna-Lazio - le Pagelle : Leiva da applausi - rinascimento Luis Alberto : Confermato l'ottimo spirito natalizio. E' tornata la Lazio con grinta e voglia. Forse, rispetto al Cagliari, con un po' meno cattiveria, ma a Bologna arriva comunque la seconda vittoria consecutiva, ...

Bologna-Lazio 0-2 - le Pagelle di CalcioWeb [GALLERY] : 1/22 Massimo Paolone/LaPresse ...

Pagelle Bologna-Lazio 0-2 : highlights e tabellino del match : Pagelle BOLOGNA LAZIO – Bologna-Lazio, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, una sfida molto particolare. A confronto Filippo e Simone Inzaghi, fratelli e allenatori avversari. I felsinei si trovano in zona retrocessione, al terzultimo posto, a quota 13 punti in classifica. I padroni di casa sono però reduci da due […] L'articolo Pagelle Bologna-Lazio 0-2: highlights e tabellino del match proviene da ...

Pagelle Bologna-Lazio : highlights e tabellino del match : Pagelle BOLOGNA LAZIO – Bologna-Lazio, gara valida per la diciottesima giornata del campionato di Serie A, è una sfida molto particolare. A confronto infatti ci sono Filippo e Simone Inzaghi, fratelli e allenatori avversari. I felsinei si trovano in zona retrocessione, al terzultimo posto, a quota 13 punti in classifica. I padroni di casa sono […] L'articolo Pagelle Bologna-Lazio: highlights e tabellino del match proviene da Serie A ...

Lazio-Cagliari - le Pagelle : Luis Alberto torna Mago - Radu ringhia : STRAKOSHA 6,5 Il Cagliari non punge, ma su due tiri ravvicinati di Faragò è pronto e molto bravo. Subisce il gol nel finale su un rigore generoso. Difetto costante: sulle uscite mette un po' d'...

Le Pagelle di Lazio-Cagliari - Serie A 22-12-2018 : Le pagelle di Lazio-Cagliari, Serie A 22-12-2018: bianco celesti che tornano alla vittoria.pagelle Lazio-Cagliari, sabato 22 dicembre. Laziali che battono un cagliari senza idee e mai in partita.La Lazio di Simone Inzaghi passa in vantaggio grazie al goal di Milinkovic-Savic, poi Acerbi e Lulic chiudono la pratica contro un Cagliari pochissime volte pericoloso e disattento in fase difensiva, che segna il goal della bandiera su rigore ...

Lazio-Cagliari 3-1 - le Pagelle di CalcioWeb : Le pagelle di Lazio-Cagliari – Nel lunch match che inaugura il 17esimo turno di Serie A, la Lazio batte nettamente il Cagliari e ritrova il successo smarrito da tempo. I migliori: Milinkovic e Acerbi. Bocciati: Barella e Cerri. Lazio (3-4-2-1): Strakosha 6; Luis Felipe 5.5, Acerbi 7, Radu 6 (80′ Bastos sv); Marusic 6, Milinkovic 7 (69′ Lucas Leiva 6), Parolo 6, Lulic 6.5; Correa 6.5, Luis Alberto 6 (78′ Lukaku 5.5); ...

Lazio-Cagliari 3-1 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : LAZIO CAGLIARI 3-1, LE Pagelle – Mancava dall’8 novembre la vittoria in casa Lazio, ed era la gara di Europa League contro il Marsiglia. A distanza di oltre 40 giorni i biancocelesti tornano a ottenere il bottino pieno, aprendo con un 3-1 la giornata numero 17 di Serie A. Si avvicinano le feste e nel […] L'articolo Lazio-Cagliari 3-1: Pagelle, Highlights e tabellino del match proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo ...

Lazio-Cagliari : Pagelle - Highlights e tabellino del match : LAZIO CAGLIARI Pagelle – Come riportato dalla nostra testata intervistato ai microfoni di Lazio Style Channel nel corso della festa di Natale dei capitolini, Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato delle prospettive della formazione biancoceleste: “Non è un momento particolarmente felice, sono successe delle cose che potrebbero capitare in una carriera intera. A noi sono accadute in una […] L'articolo Lazio-Cagliari: ...

Le Pagelle di Atalanta-Lazio - Serie A 18-12-2018 : Le pagelle di Atalanta-Lazio, Serie A 17-12-2018: bianco celesti beffati ancora senza vittoria.pagelle Atalanta-Lazio, lunedì 17 dicembre. Bergamaschi che battono una Lazio senza idee.L’Atalanta di Gasperini passa in vantaggio nel primo minuto di gioco, poi il var annulla quello che sarebbe stato il pareggio dei bianco celesti al 92° per un fuorigioco di pochissimi cm.Serie A 2018-2019, le pagelle di Atalanta-Lazio 1-0ATALANTA (3-4-1-2) ...

Pagelle Atalanta-Lazio : si salva solo Immobile : STRAKOSHA 5 Può davvero poco sul gol. Commette qualche incertezza di troppo che non fa bene alla difesa. WALLACE 5 Zapata è un incubo: in apprensione per tutta la gara soffre da morire e si becca il ...

Atalanta-Lazio - le Pagelle : Milinkovic a sprazzi - Radu errore decisivo : La Lazio perde 1 a 0 contro l'Atalanta nel posticipo di lunedì 17 dicembre . C'è, per la squadra di Inzaghi, il desiderio di interrompere la striscia di quattro pareggi consecutivi. Dopo 60 secondi ...

Atalanta-Lazio 1-0 - le Pagelle di CalcioWeb [FOTO] : 1/15 Mauro Locatelli/LaPresse Mauro L ...

Atalanta-Lazio 1-0 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : ATALANTA LAZIO Pagelle – Da un lato la Champions League, dall’altra l’Europa League. Nella giornata dei sorteggi delle competizioni europee, Atalanta e Lazio si sono sfidate per un obiettivo comune: l’Europa. I lombardi volevano accorciare sul sesto posto in classifica, utile per l’accesso al secondo torneo continentale. I biancocelesti, reduci dal pari con la Sampdoria e […] L'articolo Atalanta-Lazio 1-0: ...