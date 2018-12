Pagelle Empoli-Inter 0-1 | highlights e tabellino del match

Empoli-Inter 0-1 - le Pagelle : Keita il migliore : Si è concluso poco fa il match del 'Castellani', tra Empoli ed Inter: il risultato ha visto il successo dei nerazzurri per 1-0, grazie al gol vittoria messo a segno da Keita Balde al 72'. Con questa vittoria, i nerazzurri salgono a trentanove punti, portandosi a meno due dal Napoli, in attesa del match che gli azzurri giocheranno in casa contro il Bologna alle ore 18. I toscani restano a quota sedici punti, a più tre proprio dai rossoblu, ...

Empoli-Inter 0-1 - Pagelle e tabellino : Empoli-Inter, 19ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.

Empoli-Sampdoria 2-4 : Pagelle - Highlights e tabellino del match : EMPOLI SAMPDORIA 2-4, LE Pagelle – Seconda sconfitta consecutiva per l’Empoli che, al Castellani, cade per 4-2 contro la Sampdoria. La partita più avvincente di questo sabato di campionato è sicuramente quella tra toscani e liguri, che alla fine trionfare gli uomini di Giampaolo. La Doria, trascinata da Caprari (doppietta) e Quaglierella, battono un buon […] L'articolo Empoli-Sampdoria 2-4: Pagelle, Highlights e tabellino del ...

Fiorentina-Empoli 3-1 - le Pagelle di Calcioweb : Le pagelle di Fiorentina-Empoli – Prima sconfitta per Iachini sulla panchina dell’Empoli, dopo tre vittorie e un pareggio. I toscani giocano meglio in avvio e si portano in vantaggio con Krunic. A cinque minuti dal riposo, Mirallas pareggia; poi, nella seconda frazione Simeone e il subentrato Dabo fissano il risultato sul definitivo 3-1. Fiorentina (4-3-3): Lafont 6.5; Ceccherini 5.5, Pezzella 5.5, Hugo 5.5, Biraghi 6 ...

Empoli-Bologna 2-1 : Pagelle - highlights e tabellino del match. Inzaghi rischia : Empoli-Bologna pagelle – Importantecontro salvezza al Castellani di Empoli dove si sono affrontate la squadra di Iachini e quella di Filippo Inzaghi. Termina sull’1-1 il primo tempo al Dall’Ara. Francesco “Ciccio” Caputo conferma il suo gran momento di forma con il gol numero 8 del suo campionato al minuto 10, nel finale però la […] L'articolo Empoli-Bologna 2-1: pagelle, highlights e tabellino del ...

Empoli-Bologna 2-1 - Pagelle e tabellino : Empoli-Bologna, 15ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi.