Nuoto – Tremendo lutto per Federica Pellegrini | il post su Instagram è davvero toccante

sportfair

(Di sabato 29 dicembre 2018) La nuotatrice italiana haato sul proprio profiloun lungo messaggio in cui annuncia un tragicoche ha colpito la sua famiglia Festività natalizie tremende per, che piange la scomparsa del caro zio. Undifficile da accettare, un colpo al cuore che rovina un periodo dell’anno in cui gioia e felicità dovrebbero albergare dentro ognuno di noi.Foto Fabrizio Corradetti/LaPresseNiente di tutto questo per la famiglia della ‘Divina‘, come sottolinea lei stessa con un lungo e commoventesu: “è una di quelle cose che non sai mai se è giusto dire o no… perché sono fatti privati, personali… però ho deciso comunque di farlo per fare un omaggio a mio Zio e a tutta la nostra Famiglia!! Era da poche ore la mattina di Natale… questa maledetta mattina di Natale… fino a 3 ore ...