NFL | tutti gli scenari della week 17

Chiara Ferragni : "Il mio documentario? Tutti devono capire quanto è difficile essere iNFLuencer" : Sarà un 2019 denso di novità per Chiara Ferragni . Una tra le infulencer più celebri al mondo, ma aspramente criticata da Tutti, o quasi, i suoi followers, si rivela in un'intervista che ha rilasciato ...

Rendere digitale la PA - tutti i problemi da superare. Sullo sfondo un altro coNFLitto Lega-M5s : Innovare la pubblica amministrazione - e così portare i miliardi di euro in benefici previsti per l'Italia - con le attuali risorse e strutture? Missione impossibile. Parola di Diego Piacentini. Così ...

Dj Fabo - Bongiorno : “Si deve poter morire con dignità. Sono credente - ma la propria fede non può iNFLuenzare leggi per tutti” : “Si deve poter morire con dignità”. “Sono credente, ma la propria fede non può influenzare legge per tutti”. Dopo la decisione della Corte costituzionale di rinviare la propria decisione sul reato di aiuto al suicidio e la concessione di un anno di tempo al Parlamento per legiferare, anche la ministra leghistaper la Pubblica amministrazione Giulia Bongiorno si è associata alle parole del presidente della Camera M5s ...