Nesta | qui guinzaglio è troppo lungo

L'Equipe : "Via uno fra Mbappé e Neymar". Il Psg attacca : "Disonestà intellettuale" : Scontro fra il quotidiano francese, che ha avanzato l'ipotesi di una cessione obbligata in estate per il Paris Saint Germain, e il club capitolino, che smentisce e attacca: "Siete un media di ...