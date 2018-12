Nel M5S c' è chi tifa per il rimpasto

Governo Conte - lo spread tra racconto pubblico e consenso : M5s-Lega mantengono la fiducia (che cresce Nelle istituzioni) : I primi sei mesi e mezzo del Governo che si definisce del cambiamento misurano lo spread tra buona parte del racconto pubblico – sui giornali, in televisione, sui social – e il sentimento della maggioranza che resta al momento a prova di bomba, mai scalfito: i partiti del contratto, M5s e Lega, insieme non mollano il 60 per cento di base elettorale virtuale. “Incompetenti, analfabeti istituzionali, scappati di casa!”, e ...

Manovra - il testo va al Senato : voto finale Nella notte. Renzi attacca Lega e M5s : “Avete truffato gli italiani” : Una giornata convulsa, fatta di tensioni interne alla maggioranza, lavori in commissione sospesi e voto sulla fiducia fissato a notte fonda. Dopo ritardi e slittamenti, il maxiemendamento alla Manovra è stato presentato in Senato nel primo pomeriggio: il governo quindi ha posto la fiducia e rinviato il provvedimento in commissione, salvo poi dire che andavano fatte ulteriori limature al testo e sospendere i lavori per un’ora. “Dateci ...

Fonti M5S tornano ad accusare i tecnici del Ministero dell'Economia : "errori" Nel maxiemendamento : Le tensioni tra Movimento 5 Stelle e tecnici del Ministero dell'Economia continuano: dopo il famoso caso della "manina" scatenato da Luigi Di Maio rispetto al testo della pace fiscale, Fonti M5S dell'esecutivo parlano all'Adnkronos di "errori" contenuti nel testo del maxiemendamento, presentato oggi al Senato per la fiducia e arrivato stamane sulla scrivania del governo gialloverde."C'erano emendamenti respinti", dicono i pentastellati che ...

M5s - buco da 4 milioni di euro Nel fondo del rimborso dei parlamentari : pagliacciata grillina : I rimborsi della diaria dei M5s ? Qualcosa di molto pesante non torna. Sul fondo costituito dai grillini per le piccole e medie imprese e dove finisce parte dell'indennità dei parlamentari, sottolinea ...

Nugnes - M5s - : "Nella manovra c'è molto che non va" : 'Questa manovra finanziaria è molto attesa e molto voluta dagli italiani. Ed è per questo che credo sia giusto appoggiarla nelle sedi istituzionali. Purtroppo però c'è anche molto che non va' . A ...

La giustizia farlocca del M5s - i probiviri e i reietti tenuti Nel freezer : Roma . Aveva organizzato pure la conferenza stampa. "Mi reintegrano nel Movimento", esultava sul finire dell'estate Antonio Tasso, il deputato pugliese del M5s espulso per volere di Luigi Di Maio a ...

Nel M5s sta per scattare la resa dei conti con dissidenti e malpancisti : Al Senato Gregorio De Falco utilizza l'arma dell'ironia. "Ho un assistente distratto e diverse email, non solo una...". Anche gli altri 'dissidenti' M5s che decisero di non votare il dl sicurezza a Palazzo Madama scherzando sottolineano di non aver controllato negli ultimi giorni la posta elettronica. Ma a taccuini chiusi più di uno ammette di aver ricevuto la comunicazione da parte del collegio dei ...

Quando Lega e M5S criticavano “gli aumenti di tasse nascosti Nelle clausole di salvaguardia” : Al di là dell'opinione che un elettore o lettore può avere della manovra, c'è sicuramente un elemento che merita di essere riportato alla memoria dei tanti smemorati governativi che ora fingono di non ricordare: questo ricorso alle clausole di salvaguardia e ai potenziali aumenti di tassazione nascosti tra le pieghe delle manovre è sempre stato ampiamente criticato sia dalla Lega che dal Movimento 5 Stelle,Continua a leggere

Dietro front del M5S sugli F35 : Nel 2013 erano “strumenti di morte” oggi “non possiamo rinunciarci perché ha un’ottima tecnologia” : “Si è parlato in Italia degli F35 e spesso in maniera distorta. Bisogna conoscere e valutare le informazioni. Il programma F35, che è stata avviato da oltre venti anni, a differenza di quello che qualcuno ha detto, è un aereo che ha un’ottima tecnologia ed è forse la migliore al mondo in questo momento“. Così il sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, nel corso del suo intervento, a Montecitorio, in occasione del convegno ...

Costanza Ciano - la discendente di Galeazzo che si candida Nel M5s : Costanza Ciano è tra i candidati del Movimento 5 Stelle alle elezioni comunali di Livorno . 24 anni, Costanza sarebbe una giovane attivista come tante altre. Se non fosse per il cognome. Come racconta ...

Bolkestein - proteste Ncc a Roma : bruciate bandiere M5s/ Ultime notizie - cori contro ToniNelli e tassisti : Bolkestein, Ncc in piazza a Roma: vigile rischia linciaggio. Ultime notizie, bruciate bandiere M5s: i motivi della protesta, nel mirino anche i tassisti.

Dini bacchetta il M5S : 'Espropriatori animati dall'odio e dal rancore - spero Nella Lega' : Intervistato da Luca Telese per il quotidiano 'La Verità', l'ex presidente del Consiglio Lamberto Dini ha manifestato tutta la sua insofferenza sul possibile taglio delle pensioni d'oro sul quale starebbe lavorando l'attuale maggioranza gialloverde. Per l'ex leader dei liberal democratici, si vuole mettere in atto una manovra di rapina palesemente anticostituzionale che colpirà in maniera discriminatoria una sola categoria: quella dei ...