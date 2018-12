Nel cielo di gennaio Superluna rossa ed eclissi totale

New York - esplosione in una centrale elettrica. Scia blu Nel cielo : New York - Un'enorme esplosione in una centrale elettrica di New York ha illuminato il cielo sopra quella zona della città di un luminoso blu-verde. Molti abitanti di Manhattan sono rimasti sbalorditi ...

New York - esplode centrale elettrica : Nel cielo scia di luce azzurra - : Un impianto dell'azienda elettrica cittadina Con Edison nel quartiere di Astoria è esploso, facendo tremare le case nella zona e producendo un bagliore improvviso. Oltre alla paura anche molta ...

New York - esplode una centrale elettrica : Nel cielo una scia azzurra : Il fenomeno ha causato enorme curiosità, ma anche inquietudine. Il sindaco è dovuto intervenire per rassicurare i newyorchesi: "Nessuna invasione aliena o minaccia dallo spazio"

Un passo dal cielo 5 - Serena Autieri Nel cast : Serena Autieri interpreterà uno dei nuovi personaggi che vedremo nella quinta stagione de Un passo dal cielo, in arrivo prossimamente su Rai 1

Serena Autieri Nel cast di Un passo dal cielo 5/ 'Io - napoletana - interpreterò un'altoatesina!' : Serena Autieri sarà nel cast di Un passo dal cielo 5. L'attrice ha rivelato all'Ansa: 'Io, napoletana, interpreterò un'altoatesina!'

SISTEMA DI ACCOGLIENZA E CULTURA - Da venerdì 21 a domenica 23 dicembre Nella sala Punto189 - alla base del Grattacielo - : Dal pomeriggio alla sera si potrà partecipare a incontri per conoscere i progetti di ACCOGLIENZA del territorio di Ferrara, oltre che a laboratori rivolti a piccoli e grandi e spettacoli per ...

Un passo dal cielo 5 - Serena Autieri Nel cast : anticipazioni : Serena Autieri entra nel cast della quinta stagione di Un passo dal cielo, la fiction di successo targata Rai1. A svelarlo all’ANSA è la stessa attrice. “In verità non posso dire nulla – racconta – Sarò uno dei nuovi personaggi protagonisti della nuova stagione. Per la prima volta, io, napoletana, interpreto un’altoatesina. Ma è la sfida più grande per un attore quando non ti chiudi in te o in un dato tipo di ...

Il Solstizio d’Inverno 2018 coincide con la Luna Fredda e le stelle cadenti : ecco cosa splenderà Nel cielo la notte del 21 Dicembre : Il Solstizio d’Inverno, che quest’anno cade venerdì 21 Dicembre, segnerà il giorno più breve dell’anno mentre la Luna piena illuminerà il cielo notturno e sarà visibile nella notte più lunga dell’anno. I due eventi non sono perfettamente allineati: la Luna piena raggiungerà il culmine alle 18:50 (ora italiana) del 22 Dicembre, mentre il Solstizio avverrà un giorno prima alle 23:23 italiane. Tuttavia, ad occhio nudo, la Luna apparirà come piena ...

Un passo dal cielo 5 - Serena Autieri Nel cast : anticipazioni : Serena Autieri entra nel cast della quinta stagione di Un passo dal cielo, la fiction di successo targata Rai1. A svelarlo all’ANSA è la stessa attrice. “In verità non posso dire nulla – racconta – Sarò uno dei nuovi personaggi protagonisti della nuova stagione. Per la prima volta, io, napoletana, interpreto un’altoatesina. Ma è la sfida più grande per un attore quando non ti chiudi in te o in un dato tipo di ...

La Cometa di Natale - un “batuffolino” verde Nel cielo di Dicembre [FOTO] : A corredo dell’articolo pubblichiamo un’immagine unica nel suo genere che mostra le Pleiadi e la Cometa Wirtanen grazie alla passione e alla professionalità del Gruppo Astrofili Palidoro che il 15 Dicembre ha immortalato un raro scenario spaziale: si tratta dell’ammasso delle Pleiadi nella costellazione del Toro e la Cometa 46P Wirtanen, meglio nota come la “Cometa di Natale”. Le riprese sono state realizzate dal ...

Occhi al cielo Nel weekend : incontro ravvicinato con la Cometa di Natale 46P/Wirtanen - ecco tutto quello che c’è da sapere : Nel corso del weekend potremo assistere ad un meraviglioso spettacolo nel cielo notturno grazie ad una Cometa che passerà vicino alla Terra. 46P/Wirtanen è una piccola Cometa che è diventata sempre più luminosa nel corso delle ultime settimane e nelle notti di sabato 15 e domenica 16 dicembre dovrebbe essere abbastanza luminosa da essere osservata ad Occhio nudo. “Il 16 dicembre, 46/P sarà a soli 11,5 milioni di chilometri dalla Terra e ...

La "cometa di Natale" è già Nel cielo (e visibile ad occhio nudo) : La notte di Natale una stella cometa illuminerà il cielo. Ma non solo: ci accompagnerà fino all'anno nuovo e brillerà ancora per tutto il mese di gennaio. Si tratta della 46P/Wirtnanen, la quale ha da poco superato il limite di luminosità per essere vista a occhio nudo: certo, la sua luce è fioca e per osservarla sarà necessario recarsi in luoghi molto bui, meglio se lontani dalle città. Ma il 16 ...

Allarme Nel cielo giapponese - scontro in volo tra caccia militari : almeno 5 dispersi : Paura in Giappone, dove si è verificata la violenta collisione di due caccia americani, un velivolo da combattimento F/A-18 Super Hornet e uno da rifornimento C-130, per cause ancora da stabilire. Due militari sono stati recuperati dalle forze aeree e marittime, ma all'appello mancano almeno 5 dispersi.Continua a leggere

Nella guerra di Berto "Il cielo è rosso" - ma non neorealista - : Le prime opere di Berto, eccettuato il racconto intitolato La colonna Feletti, furono scritte nel campo di prigionia di Hereford, in Texas, dove lo scrittore fu deportato dopo la disfatta sul fronte ...