Ncc | protesta non autorizzata davanti a Palazzo Chigi durante il cdm

Ncc - protesta conclusa senza incidenti : 22.08 Si è conclusa senza incidenti ma con momenti di tensione la manifestazione organizzata dagli Ncc a Roma per protestare contro il decreto con le nuove norme di settore approvato dal governo. Nei pressi della stazione Termini un gruppo di manifestanti ha tentato di accerchiare un tassista. Insulti e sputi, poi l'intervento degli agenti a evitare che la situazione degenerasse.Di lì a poco i protagonisti della protesta sono tornati e ...

La protesta degli Ncc e il tonfo di Wall Street : DALL'ITALIA “La tassa sugli enti di volontariato è sbagliata”, ha detto il vicepremier Luigi Di Maio: “Non possiamo cambiarla subito in manovra perché rischiamo l’esercizio provvisorio. Interverremo al primo provvedimento utile”. Il vicepremier Matteo Salvini ha garantito “l’impegno del governo

Manovra - nuova protesta degli Ncc a Roma : bruciano fantoccio di Di Maio e consegnano documento al Quirinale : Centinaia di Ncc sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina il settore. I lavoratori si sono riuniti in un sit-in a piazza della Repubblica, dove hanno esposto una bara avvolta in un tricolore con su scritto “la liberà assassinata dal governo del cambiamento” e poi dato fuoco a un fantoccio con le fattezze del vicepremier Luigi Di Maio. La tensione in piazza ...

Ncc - protesta a Roma : "Se non ci ascoltano blocchiamo il Paese". FOTO : Ncc, protesta a Roma: "Se non ci ascoltano blocchiamo il Paese". FOTO Diverse centinaia di lavoratori provenienti da tutta Italia si sono riuniti in piazza della Repubblica contro il decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri, che disciplina i noleggi con conducente: "La libertà assassinata", recitano ...

Roma - gli Ncc protestano contro il governo : “Toninelli - ti sei preso gioco di noi. Blocchiamo il Paese” : “La libertà assassinata dal governo del cambiamento”. È questa la scritta sul manifesto funebre affisso su una bara, su cui è anche poggiato un tricolore, esposta durante la manifestazione a Roma dei noleggiatori con conducente, venuti da tutta Italia per protestare contro l’approvazione del decreto che riscrive le regole per i lavoratori nel settore degli autoservizi pubblici non di linea. Ai piedi della bara ci sono anche una ...

A Roma nuova protesta degli Ncc noleggio con conducente : nuova giornata di protesta degli Ncc, noleggio con conducente, provenienti da tutta Italia. A Roma si teme la paralisi del

Trasporti : protesta Ncc - domani a Roma gli autisti del Sud : Si sono dati appuntamento a Napoli domani, 27 dicembre, per andare di nuovo a Roma e protestare contro il Governo tutti gli autisti campani con licenza di Ncc. A loro si affiancheranno quelli della ...

Protesta Ncc a Roma - disagi sulla Colombo : Roma, 21 dic. (AdnKronos) - Torna a farsi sentire la Protesta degli Ncc a Roma: una cinquantina di mezzi 'lumaca' stanno creando disagi al traffico in via Cristoforo Colombo, dall'altezza della Laurentina in direzione Centro. Sul posto stanno intervenendo molte pattuglie della polizia locale per ges

Manovra - la protesta degli Ncc : botti davanti alla Camera : Proseguono le proteste degli Ncc davanti alla Camera contro il maxi emendamento alla Manovra economica che dovrebbe fornire nuove regole all'esercizio per i noleggiatori con conducente. Come riporta ...

Dopo taxi e Ncc - la protesta dei bus turistici blocca Roma : Terzo giorno di proteste a Roma. Dopo ncc e taxi, oggi è la volta dei bus turistici. Una flotta di pullman gran turismo - oltre quaranta - ha invaso piazza Venezia e staziona vicino agli incroci dalle ...

Roma - bus turistici bloccano Piazza Venezia/ Protesta paralizza il traffico : Ncc e taxi al Senato : Roma, bus turistici bloccano Piazza Venezia. Ultime notizie, la Protesta paralizza il traffico nella Capitale: Ncc e taxi al Senato

Ncc protestano a Venezia aeroporto e in altre città : L'aeroporto di Venezia Tessera ha vissuto una giornata all'insegna della protesta, maturata dall'area di servizio Bazzera fino allo scalo Veneziano, dove hanno manifestato i titolari di licenza di ...

Manovra - tassisti protestano per aperture agli Ncc : verso blocco del servizio a Roma : Lunghe code alla stazione Termini e all’aeroporto di Fiumicino. I tassisti Romani si fermano per protestare contro un emendamento che disciplina il settore Ncc, presentato dai relatori della legge di Bilancio e che sarebbe stato modificato in alcune parti nella giornata di oggi durante i lavori in commissione al Senato. Sono circa 500 i tassisti che si sono radunati in presidio sotto Palazzo Madama e chiedono di essere ricevuti per ...