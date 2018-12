Nba | Williams ribalta i giovani Lakers | Gallinari e Clippers avanti tutta

Nba – Zion Williamson fa sognare i tifosi dei Knicks : “giocare 41 partite al Madison Square Garden sarebbe fantastico” : Zion Williams, la stella di Duke nonchè una delle prime scelte nel prossimo Draft, strizza l’occhio ai New York Knicks dopo la partita giocata contro Texas Tech al Madison Square Garden Si dice che la prima volta non si scordi mai, per Zion Williamson la prima volta al Madison Square Garden è stata a dir poco emo Zion ante. La stella di Duke, al termine del successo dei suoi Blue Devils su Texas Tech, ha elogiato l’atmosferta del ...

Nba – Infortunio Lou Williams - brutte notizie per i Clippers! Coach Rivers : “impossibile da sostituire - spero che…” : Doc Rivers annuncia alla stampa l’ Infortunio di Lou Williams : la stella dei Clippers dovrà stare fuori qualche settimana a causa di un problema al bicipite femorale destro I Los Angeles Clippers dovranno fare a meno di una delle pedine fondamentali del proprio roster: Lou Williams . Il Sesto uomo dell’anno in carica sta viaggiando a 17.2 punti e 4.5 assist di media a partita, cifre delle quali il gioco dei Clippers risentirà molto durante ...

Nba - Coach Kerr non ha dubbi : 'Zion Williamson è il nuovo LeBron James' : In cosa consiste? Nel prendere un giovane talento e dire 'eccolo, lui è il nuovo ', al posto dei puntini basta inserire un nome a caso, relativo ad una leggenda dello sport: che sia Cristiano Ronaldo ...

Nba – Coach Kerr non ha dubbi : “Zion Williamson è il nuovo LeBron James” : Dopo l’esordio stagionale pazzesco dei Duke Blue Devils, nei quali si è messo in luce Zion Williamson, il Coach degli Warriors, Steve Kerr si è lanciato in un particolare paragone, tirando in ballo addirittura LeBron James Un po’ in tutti gli sport c’è il brutto vizio di divertirsi a fare il gioco dei paragoni. In cosa consiste? Nel prendere un giovane talento e dire “eccolo, lui è il nuovo…”, al posto ...