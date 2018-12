Nba | il derby di Los Angeles va ai Clippers | Belinelli e gli Spurs ko contro Denver

Nba - i Clippers di Gallinari vincono il derby di Los Angeles : NEW YORK, STATI UNITI, - Una vittoria in un derby molto sentito e una sconfitta in trasferta. Questo il bilancio per le squadre dei due italiani in campo nella notte Nba . vincono i Clippers di Danilo ...

Nba : a Gallinari il derby di Los Angeles : ANSA, - ROMA, 29 DIC - Nell'intensa notte dell'Nba, i Los Angeles Clippers vincono 118-107 grazie alla bella prova di Lou Williams, capace di regalare ai 'suoi' 36 punti, ma anche al prezioso ...

Risultati Nba – Lakers ko senza LeBron - il derby di Los Angels porta in trionfo i Clippers : bene anche Pelicans e Thunder : Il derby di Los Angeles finisce in gloria per i Clippers, i Lakers colano a picco senza LeBron: male anche Timberwolves e Spurs I Risultati NBA della notte italiana mostrano un tabellino con 10 match giocati in questo 29 dicembre. La partita che però ha attirato più di tutte le attenzioni dei tifosi e dei media è il derby tra i Lakers ed i Clippers. Le due squadre di Los Angeles si sono affrontate a viso aperto allo Staples Center, dove il ...

Nba : Danilo Gallinari vince il derby senza LeBron - San Antonio battuta in volata a Denver : Los Angeles Lakers-L.A. Clippers 118-107 Lou Williams. Se esiste una partita che può raccontare meglio di altre il suo impatto, le sue doti e la sua capacità di incidere, difficilmente ne troverete ...

Nba 2019 - i risultati della notte (29 dicembre) : ai Clippers il derby di Los Angeles - sconfitte per San Antonio Spurs e Toronto Raptors : Ben dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Nella sfida cittadina tra Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers, successo esterno per la formazione di Danilo Gallinari grazie ad un incontenibile Lou Williams. Sconfitta invece per i San Antonio Spurs di Marco Belinelli sul campo dei Denver Nuggets. Cade anche Toronto, superata a sorpresa dagli Orlando Magic, mentre Oklahoma City vince con qualche difficoltà a Phoenix. Vittorie anche ...

Basket - Nba : Belinelli vince il derby italiano con Gallinari - un mostruoso Harden prevale su LeBron : I Clippers di Danilo Gallinari vengono travolti dagli Spurs di Marco Belinelli, 87-125, nel derby tricolore in Nba . Positive le prestazioni dei due italiani. Mostruosa partita di James Harden che ...

Risultati Nba – Harden show - il Barba ne mette a segno 50! Il ‘derby italiano’ a Belinelli : James Harden asfalta LeBron James, il ‘derby italiano’ va a Belinelli: tutti i Risultati delle partite NBA disputate nella notte italiana Solo quattro le partite di NBA disputate nella notte italiana, nonostante ciò, però, non è mancato lo spettacolo. Ad aprire le danze è stata la sfida tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con i padroni di casa che hanno conquistato una speciale vittoria per 126-111. Un incredibile James ...

Basket - Nba : Houston travolge Golden State - a Gallinari primo derby azzurro : WASHINGTON - Houston, 7-7, è tornata, Golden State, 12-4,, invece, rischia di perdersi. La straripante vittoria dei Rockets in casa contro i campioni in carica è ricca di significati. I texani, dopo ...

Nba - Gallinari vince il derby italiano contro Belinelli : NEW YORK, Stati Uniti, - Danilo Gallinari con i suoi Clippers vince il derby tutto italiano contro Marco Belinelli e gli Spurs, al terzo ko di fila in trasferta. Il match, disputato nella notte ...

Nba - Gallinari vince il derby italiano contro Belinelli : NEW YORK , Stati Uniti, - Danilo Gallinari con i suoi Clippers vince il derby tutto italiano contro Marco Belinelli e gli Spurs, al terzo ko di fila in trasferta. Il match, disputato nella notte ...

Nba - Gallinari vince il derby azzurro : ANSA, - ROMA, 16 NOV - Notte all'insegna dell'azzurro e delle sorprese in Nba. I Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari si sono aggiudicati la sfida 'italiana' che li opponeva ai San Antonio Spurs ...

Nba - L.A. Clippers-San Antonio 116-111 : Gallinari vince il derby italiano - 7 punti per Belinelli : Ormai tutte le partite dei Clippers sembrano essere divertentissime e combattutissime, almeno quelle disputate davanti al pubblico di casa. Dopo il supplementare con i Golden State Warriors, anche ...

Risultati Nba : Rockets asfaltano Warriors - Gallinari vince il derby col Beli : Risultati NBA, tre gare nella notte americana, tutte molto interessanti: impegnati Rockets, Spurs, Warriors, Clippers, Nuggets e Atlanta “Solo” tre gare nella notte NBA, ma di spessore date le squadre impegnate. Gli Houston Rockets hanno massacrato gli Warriors con un 107-86 che non lascia spazio a repliche. Sempre assente Curry, è tornato in campo Green il quale però ha mostrato il suo lato peggiore, mettendo a segno 0 punti ...